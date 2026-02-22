«Намеренный вброс»: Рогов исключил возможность Киева растянуть боевые действия на 3 года
Политик Владимир Рогов в эфире НСН подчеркнул, что у Украины не хватит для этого ресурсов.
Украина не сможет растянуть боевые действия еще на три года, потому что у нее нет на это ресурсов уже сейчас, это будет возможно только с помощью привлечения крупных иностранных контингентов, но на Западе уже не готовы отправлять свои ВС. Об этом в беседе с НСН заявил сопредседатель координационного совета по интеграции новых территорий при Общественной палате РФ Владимир Рогов.
Ранее журналист «The Wall Street Journal» Боян Панчевский написал, что президент Украины Владимир Зеленский по итогам Мюнхенской конференции по безопасности якобы приказал разработать план ведения конфликта с Россией еще на три года. Издание писало, что от этой информации в окружении украинского лидера «все были в шоке».
Однако позже советник президента Украины Дмитрий Литвин назвал такое сообщение ложью, передает УНИАН. По мнению Рогова, это показывает, что в Киеве специально создают утечку информации, а потом сами же ее опровергают.
«Нет сомнений, что это намеренный вброс. Думаю, это сделано с целью управляемой утечки. Показать серьезность намерений и попытаться каким-то образом продавить российскую позицию на переговорах. И для подготовки выборов на Украине. Опровержение Литвина лишний раз подтверждает, что они делают утечку, а потом сами же и опровергают. Я думаю, что это блеф (план Зеленского – прим. НСН). Не более того. Понятно, что на такой срок ресурсов просто не хватит, даже при всем желании. Мы уже сейчас видим, что в среднем 90% людей, которых отправляют в ВСУ, уходят в самоволку и не пригодны для ведения боевых действий. А если это растянуть на три года, то продолжение боевых действий будет возможно только при привлечении крупных иностранных контингентов. Мы видим, что даже на Западе, например, Макрон, оговариваются, что не готовы отправлять свои вооруженные сил», - отметил он.
Политик добавил, что в Киеве понимают всю скудность их ресурсов на СВО.
«Понятно, что все данные, которые есть у Зеленского, говорят о том, что такого запаса прочности у режима нет. Но он реализует сценарий, по которому просто зарабатывает деньги. Каждый день продолжения боевых действий — это не миллионы, а десятки миллионов чистой прибыли. Помимо прибыли, это в том числе делается для реализации сценария войны "до последнего украинца", который был поставлен (на Украине – прим. НСН), и никто его не отменял», - заключил собеседник НСН.
Ранее военный корреспондент Александр Коц в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» подчеркнул, что, если мирные переговоры по Украине не приведут к результату, российским военным до конца года предстоит сломить линию обороны противника на Донбассе и решить задачу в Запорожье.
