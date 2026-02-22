«Намеренный вброс»: Рогов исключил возможность Киева растянуть боевые действия на 3 года

«Нет сомнений, что это намеренный вброс. Думаю, это сделано с целью управляемой утечки. Показать серьезность намерений и попытаться каким-то образом продавить российскую позицию на переговорах. И для подготовки выборов на Украине. Опровержение Литвина лишний раз подтверждает, что они делают утечку, а потом сами же и опровергают. Я думаю, что это блеф (план Зеленского – прим. НСН). Не более того. Понятно, что на такой срок ресурсов просто не хватит, даже при всем желании. Мы уже сейчас видим, что в среднем 90% людей, которых отправляют в ВСУ, уходят в самоволку и не пригодны для ведения боевых действий. А если это растянуть на три года, то продолжение боевых действий будет возможно только при привлечении крупных иностранных контингентов. Мы видим, что даже на Западе, например, Макрон, оговариваются, что не готовы отправлять свои вооруженные сил», - отметил он.

Политик добавил, что в Киеве понимают всю скудность их ресурсов на СВО.