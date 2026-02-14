Российский фигурист Гуменник занял шестое место на Олимпиаде

Россиянин Петр Гуменник занял шестое место на зимних Олимпийских играх в мужском одиночном фигурном катании.

Соревнования состоялись в Милане. По сумме программ 23-летний россиянин набрал 271,21 балла (86,72 за короткую, 184,49 за произвольную).

Главный конкурент Гуменника, победитель Игр в командном турнире американец Илья Малинин стал лишь восьмым. Спортсмен набрал 264,49 балла (108,16 + 156,33).

Олимпийское золото завоевал фигурист из Казахстана Михаил Шайдоров с 291,58 балла (92,94 + 198,64), вторым стал представитель Японии Юма Кагияма (280,06 балла; 103,07 + 176,99), третье место занял японец Сюн Сато (274,90 балла; 88,70 + 186,20).

Ранее Петру Гуменнику перед Олимпиадой не одобрили музыку из фильма «Парфюмер» для короткой программы из-за проблем с авторскими правами. Кроме того, фигуриста вызывали на допинг-контроль.

ФОТО: ТАСС / Петр Ковалев
ТЕГИ:РоссиянеФигурное КатаниеОлимпийские Игры

