УКРАИНА И ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ

Международный олимпийский комитет (МОК) дисквалифицировал украинского скелетониста Владислава Гераскевича, так как спортсмен использовал шлем с изображениями погибших атлетов в ходе конфликта на Украине.

Отмечается, что Олимпийская хартия не предусматривает любое политическое высказывание в рамках Игр, даже если это невербальный формат выражения своих взглядов. Спортсмен был предупрежден заранее, но отказался выполнять требования МОК, позднее он написал в соцсетях, что это решение «разбивает ему сердце».

После этого директор по коммуникациям МОК Марк Адамс поспешил объяснить свое решение.

«У нас 130 конфликтов в мире. Если каждый будет выражать скорбь, то это уже будут не соревнования. Это приведет к хаосу. Дело не в содержании, а в месте, в котором он хотел это сделать», - объяснил он.

Он также уточнил, что российские власти не оказывали давления на организацию.

МОК также запретил шлемы еще двух украинцев: фристайлистки Екатерины Коцар и шорт-трекиста Олега Гандея, на их шлемах тоже были политические высказывания про украинцев.

ЗОЛОТО ИЛИ АБЬЮЗ

Французские фигуристы Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон смогли завоевать золото в программе танцев на льду, они получили 225, 82 балла по итогам программ. Серебро в этот раз получила пара из США Мэдисон Чок и Эван Бэйтс (224,39), которые являлись фаворитами. Третье место заняли канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье (217,74).

Примечательно, что Сизерон стал первым фигуристом, которому удалось выиграть две Олимпиады в танцах на льду с разными партнершами. При этом его бывшая партнерша по танцам Габриэла Пападакис обвинила его в «абьюзивном поведении». После обвинений он сообщил, что поручил своим юристам «остановить распространение лживых высказываний».

Пападакис же настаивала, что спортсмен якобы пытался «контролировать» ее, настолько жестко делал это, что Пападакис буквально «ужасала» мысль о том, чтобы остаться наедине с Гийомом Сизероном. Она даже выпустила автобиографическую книгу, в которой упоминала и про сексуальное насилие со стороны бывшего партнера. Сизерон отверг все обвинения.

Россия не представлена в танцах на льду из-за отстранения российских спортсменов Международным союзом конькобежцев (ISU).