Абьюз, лицемерие и дисквалификации: Главные скандалы Олимпиады в Италии
Французы Фурнье Бодри и Сизерон выиграли золото в танцах на льду на Олимпиаде после обвинений в абьюзе, а украинского скелетониста Владислава Гераскевича дисквалифицировали.
Олимпийские Игры в Италии проходят на фоне скандальных заявлений и неспортивного поведения. Несмотря на «особое» к себе отношение, спортсмены из России отстаивают честь страны и не реагируют на политические выпады других участников.
12 февраля честь страны на трассах будут отстаивать лыжница Дарья Непряева и горнолыжница Юлия Плешкова. Плешкова вышла на старт финала женского супергиганта в горнолыжной дисциплине. Непряева же поборется за место на пьедестале в индивидуальной гонке на 10 км свободным стилем. Эти соревнования стартуют (15:00).
Кроме интриг соревнований и битвы за пьедестал зрителей традиционно волнуют не очень спортивные скандалы.
УКРАИНА И ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ
Международный олимпийский комитет (МОК) дисквалифицировал украинского скелетониста Владислава Гераскевича, так как спортсмен использовал шлем с изображениями погибших атлетов в ходе конфликта на Украине.
Отмечается, что Олимпийская хартия не предусматривает любое политическое высказывание в рамках Игр, даже если это невербальный формат выражения своих взглядов. Спортсмен был предупрежден заранее, но отказался выполнять требования МОК, позднее он написал в соцсетях, что это решение «разбивает ему сердце».
После этого директор по коммуникациям МОК Марк Адамс поспешил объяснить свое решение.
«У нас 130 конфликтов в мире. Если каждый будет выражать скорбь, то это уже будут не соревнования. Это приведет к хаосу. Дело не в содержании, а в месте, в котором он хотел это сделать», - объяснил он.
Он также уточнил, что российские власти не оказывали давления на организацию.
МОК также запретил шлемы еще двух украинцев: фристайлистки Екатерины Коцар и шорт-трекиста Олега Гандея, на их шлемах тоже были политические высказывания про украинцев.
ЗОЛОТО ИЛИ АБЬЮЗ
Французские фигуристы Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон смогли завоевать золото в программе танцев на льду, они получили 225, 82 балла по итогам программ. Серебро в этот раз получила пара из США Мэдисон Чок и Эван Бэйтс (224,39), которые являлись фаворитами. Третье место заняли канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье (217,74).
Примечательно, что Сизерон стал первым фигуристом, которому удалось выиграть две Олимпиады в танцах на льду с разными партнершами. При этом его бывшая партнерша по танцам Габриэла Пападакис обвинила его в «абьюзивном поведении». После обвинений он сообщил, что поручил своим юристам «остановить распространение лживых высказываний».
Пападакис же настаивала, что спортсмен якобы пытался «контролировать» ее, настолько жестко делал это, что Пападакис буквально «ужасала» мысль о том, чтобы остаться наедине с Гийомом Сизероном. Она даже выпустила автобиографическую книгу, в которой упоминала и про сексуальное насилие со стороны бывшего партнера. Сизерон отверг все обвинения.
Россия не представлена в танцах на льду из-за отстранения российских спортсменов Международным союзом конькобежцев (ISU).
ОШИБКА ИЛИ ЛИЦЕМЕРИЕ
Очередной виток резонансных обсуждений запустил бывший тренер сборной России по биатлону Вольфганг Пихлер. Он выступил против присутствия российских спортсменов на Олимпиаде. Об этом 71-летний специалист, сейчас тренирующий Болгарию, заявил в интервью Sports.ru. Он сообщил, что любит Россию, но допуск российских спортсменов на международные старты до окончания боевых действий на Украине, - с его точки зрения, ошибка.
Россия была и остается дойной коровой для бывшего тренера женской сборной России по биатлону Вольфганга Пихлера, заявил НСН спортивный комментатор, телеведущий Дмитрий Губерниев, назвав немецкого специалиста вруном и лицемером в ответ на неоднозначное высказывание.
«Я всегда считал и считаю, что приглашение Пихлера в команду было ключевой ошибкой. Что бы про него ни говорили, как бы успешно он ни работал с другими командами, свою работу в сборной по биатлону он провалил. За три года его работы мы не выиграли ни одного титула чемпиона мира, у нас в эстафетной гонке было "серебро", и то нас сняли из-за допинга. Его контракт был самым дорогим среди всех тренеров Европы. По-моему, за три года работы он получил более миллиона евро. Это огромные деньги для тренера по биатлону. Был лицемером, лицемером и остался. Сейчас он как бы против, но говорит, что сильно любит Россию. Он врун! Россия для него всего была и есть дойной коровой. Ничего другого от него я и не ожидал», — сказал собеседник НСН.
На сегодняшний день лидером медального зачета Игр в Италии является сборная Норвегии. В ее активе 13 наград (7 золотых, 2 серебряные и 4 бронзовые). Далее идет команда США: 12 медалей (четыре золотые, шесть серебряных и две бронзовых). Замыкают тройку хозяева соревнований – итальянцы и их 13 медалей: четыре золотых, две серебряных и семь бронзовых медалей.
