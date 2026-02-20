В ходе своего выступления Петросян попыталась выполнить четверной тулуп, но упала. При этом фигуристка успешно исполнила ряд сложных элементов: каскад из тройного лутца и двойного тулупа, тройной сальхов, тройной риттбергер, каскад из тройного лутца и двух двойных акселей, каскад из тройного флипа и тройного тулупа, а также отдельный тройной флип.

Примечательно, что 18-летняя Петросян оказалась единственной участницей соревнований, включившей четверной прыжок в программу произвольного катания.



Победу одержала американка Алиса Лю, набравшая 226,79 балла. Серебро досталось японской спортсменке Каори Сакамото (224,90 балла), а бронзу завоевала еще одна представительница Японии — Ами Накаи (219,16 балла).

Петросян намерена выступить на зимних Олимпийских играх в 2030 году. Об этом она сообщила журналистам.

«Оценю как опыт для следующего старта. Надеюсь, до следующей Олимпиады», — сказала Петросян.

Она отметила, что чувствовала поддержку с трибун, в том числе – русскоязычных зрителей.

Следующие зимние Олимпийские игры пройдут с 1 по 17 февраля 2030 года во Французских Альпах. Сейчас Петросян 18 лет. Она трижды становилась чемпионкой России и выигрывала финал Гран-при России.