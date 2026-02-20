Взлеты и падения: Россия добыла первое «серебро» Олимпиады и лишилась медалей в фигурном катании
Фигуристка Петросян упала с четвертого прыжка в произвольной программе, заняв шестое место на Олимпиаде в Италии, а ски-альпинист Филиппов стал серебряным призером.
На зимних Олимпийских играх в Италии российская фигуристка Аделия Петросян заняла шестое место в соревнованиях по женскому одиночному катанию. По итогам выступлений в короткой и произвольной программах спортсменка, трижды становившаяся чемпионкой России, получила общую оценку 214,53 балла.
В ходе своего выступления Петросян попыталась выполнить четверной тулуп, но упала. При этом фигуристка успешно исполнила ряд сложных элементов: каскад из тройного лутца и двойного тулупа, тройной сальхов, тройной риттбергер, каскад из тройного лутца и двух двойных акселей, каскад из тройного флипа и тройного тулупа, а также отдельный тройной флип.
Примечательно, что 18-летняя Петросян оказалась единственной участницей соревнований, включившей четверной прыжок в программу произвольного катания.
Победу одержала американка Алиса Лю, набравшая 226,79 балла. Серебро досталось японской спортсменке Каори Сакамото (224,90 балла), а бронзу завоевала еще одна представительница Японии — Ами Накаи (219,16 балла).
Петросян намерена выступить на зимних Олимпийских играх в 2030 году. Об этом она сообщила журналистам.
«Оценю как опыт для следующего старта. Надеюсь, до следующей Олимпиады», — сказала Петросян.
Она отметила, что чувствовала поддержку с трибун, в том числе – русскоязычных зрителей.
Следующие зимние Олимпийские игры пройдут с 1 по 17 февраля 2030 года во Французских Альпах. Сейчас Петросян 18 лет. Она трижды становилась чемпионкой России и выигрывала финал Гран-при России.
ПЕРВАЯ МЕДАЛЬ ДЛЯ РОССИИ
Российский ски-альпинист Никита Филиппов стал серебряным призером зимних Олимпийских игр в Италии, принеся России первую медаль. В спринте россиянин финишировал вторым, проиграв победителю Ориолю Кардону Колю (Испания) всего 1,52 секунды. Тройку лидеров замкнул Тибо Ансельме из Франции. Примечательно, что ски-альпинизм, как дисциплина, дебютировал в олимпийской программе.
Перед стартом Олимпийских игр Филиппов сохранял привычный настрой и подчеркивал, что не чувствует никакого груза ответственности. В ответ на давление и требования завоевать медаль он процитировал известный девиз футболиста Андрея Аршавина: «Ваши ожидания — это ваши проблемы».
Еще до официального начала соревнований спортсмен активно включился в медиажизнь и сразу привлек к себе внимание. Филиппов и лыжник Савелий Коростелев устроили в социальных сетях шутливый обмен репликами на тему неудобств в олимпийской деревне. Речь шла о нехватке бесплатных презервативов и отказе организаторов вручать нейтральным спортсменам спонсорские гаджеты.
Ранее стало известно, что спортсмены из России не получили от организаторов Олимпиады-2026 в подарок смартфоны, которые были вручены при заселении в Олимпийскую деревню другим участникам Игр, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Российских спортсменов призывают не расстраиваться из-за отсутствия смартфонов. Так, первый зампредседателя комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев сказал, что российским спортсменам подарят самые лучшие гаджеты по возвращению домой.
А глава Минспорта РФ Михаил Дегтярёв, в свою очередь, заявил, что Филиппов получит звание заслуженного мастера спорта России. Он напомнил, что ски-альпинизм был впервые представлен в программе Олимпийских игр, поэтому Филиппов «вошёл в историю, как один из первых олимпийцев в этом виде спорта».
«Никита показал высокий класс и выдержку... Это наша первая и оттого особенно ценная награда в главном турнире планеты», - добавил министр.
После финиша Филиппов выглядел счастливее, чем победивший испанец Ориоль Кардона Коль.
«Ну что, ребята? Мужик сказал — мужик сделал, вот она - медаль. Кто там не верил в меня в прошлом сезоне? Вот так вот делаются вещи. Легендарная тема», - говорил спортсмен.
Позже, в более спокойной обстановке, Филиппов пообещал победить на следующих Играх, а пока что он хотел бы «съесть чего-нибудь сладкого».
«Очень хорошие результаты. Конечно, Ориоль заслужил победу, был сильнее меня сегодня. Но ничего, до следующей Олимпиады я его подкараулю. Все нормально будет, и возьму тоже свое золото», — сказал Филиппов в беседе с Okko.
По словам российского спортсмена, теперь он будет «кайфовать, отдыхать и просто праздновать».
«Все, что я себе обещал до Олимпиады, я сейчас буду исполнять. Например, тирамису. Я очень долго все сладенькое не ел, держал вес. Я своим мышцам пообещал и массажик, и душ теплый, и все, что они вообще захотят», — добавил Филиппов.
Церемония закрытия зимних Олимпийских игр в Милане и Кортина-д’Ампеццо запланирована на 22 февраля. Пока лидирует Норвегия с 16 золотыми, 8 серебряными и 10 бронзовыми медалями (всего 34 награды). На втором месте — США (9 золотых, 12 серебряных, 6 бронзовых, всего 27 медалей), на третьем — Италия (9 золотых, 5 серебряных, 12 бронзовых, всего 26 медалей).
Россия представлена в медальном зачете одной серебряной медалью Никиты Филиппова. Российские спортсмены участвуют в Играх в нейтральном статусе, им запрещено выступать в командных соревнованиях.
Горячие новости
- Мелони: До решения территориального вопроса по Украине далеко
- Взлеты и падения: Россия добыла первое «серебро» Олимпиады и лишилась медалей в фигурном катании
- В Иране разбился военный самолет
- Овечкин заявил, что пока не принял решение о новом контракте с «Вашингтоном»
- Над Россией сбили 149 украинских беспилотников
- Трамп поручит правительству опубликовать документы об инопланетянах
- СМИ: Зеленский испугался Мединского на переговорах в Женеве
- СМИ: В России из-за переизбытка производители выливают молоко
- Поступления в бюджет от налога с процентов по депозитам выросли втрое
- Петросян заявила о желании выступить на следующей Олимпиаде