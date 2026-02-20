Взлеты и падения: Россия добыла первое «серебро» Олимпиады и лишилась медалей в фигурном катании

Фигуристка Петросян упала с четвертого прыжка в произвольной программе, заняв шестое место на Олимпиаде в Италии, а ски-альпинист Филиппов стал серебряным призером.

На зимних Олимпийских играх в Италии российская фигуристка Аделия Петросян заняла шестое место в соревнованиях по женскому одиночному катанию. По итогам выступлений в короткой и произвольной программах спортсменка, трижды становившаяся чемпионкой России, получила общую оценку 214,53 балла.

В ходе своего выступления Петросян попыталась выполнить четверной тулуп, но упала. При этом фигуристка успешно исполнила ряд сложных элементов: каскад из тройного лутца и двойного тулупа, тройной сальхов, тройной риттбергер, каскад из тройного лутца и двух двойных акселей, каскад из тройного флипа и тройного тулупа, а также отдельный тройной флип.

Примечательно, что 18-летняя Петросян оказалась единственной участницей соревнований, включившей четверной прыжок в программу произвольного катания.

Победу одержала американка Алиса Лю, набравшая 226,79 балла. Серебро досталось японской спортсменке Каори Сакамото (224,90 балла), а бронзу завоевала еще одна представительница Японии — Ами Накаи (219,16 балла).

Петросян намерена выступить на зимних Олимпийских играх в 2030 году. Об этом она сообщила журналистам.

«Оценю как опыт для следующего старта. Надеюсь, до следующей Олимпиады», — сказала Петросян.

Она отметила, что чувствовала поддержку с трибун, в том числе – русскоязычных зрителей.

Следующие зимние Олимпийские игры пройдут с 1 по 17 февраля 2030 года во Французских Альпах. Сейчас Петросян 18 лет. Она трижды становилась чемпионкой России и выигрывала финал Гран-при России.

ПЕРВАЯ МЕДАЛЬ ДЛЯ РОССИИ

Российский ски-альпинист Никита Филиппов стал серебряным призером зимних Олимпийских игр в Италии, принеся России первую медаль. В спринте россиянин финишировал вторым, проиграв победителю Ориолю Кардону Колю (Испания) всего 1,52 секунды. Тройку лидеров замкнул Тибо Ансельме из Франции. Примечательно, что ски-альпинизм, как дисциплина, дебютировал в олимпийской программе.

Перед стартом Олимпийских игр Филиппов сохранял привычный настрой и подчеркивал, что не чувствует никакого груза ответственности. В ответ на давление и требования завоевать медаль он процитировал известный девиз футболиста Андрея Аршавина: «Ваши ожидания — это ваши проблемы».

Еще до официального начала соревнований спортсмен активно включился в медиажизнь и сразу привлек к себе внимание. Филиппов и лыжник Савелий Коростелев устроили в социальных сетях шутливый обмен репликами на тему неудобств в олимпийской деревне. Речь шла о нехватке бесплатных презервативов и отказе организаторов вручать нейтральным спортсменам спонсорские гаджеты.

Ранее стало известно, что спортсмены из России не получили от организаторов Олимпиады-2026 в подарок смартфоны, которые были вручены при заселении в Олимпийскую деревню другим участникам Игр, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Российских спортсменов призывают не расстраиваться из-за отсутствия смартфонов. Так, первый зампредседателя комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев сказал, что российским спортсменам подарят самые лучшие гаджеты по возвращению домой.

А глава Минспорта РФ Михаил Дегтярёв, в свою очередь, заявил, что Филиппов получит звание заслуженного мастера спорта России. Он напомнил, что ски-альпинизм был впервые представлен в программе Олимпийских игр, поэтому Филиппов «вошёл в историю, как один из первых олимпийцев в этом виде спорта».

«Никита показал высокий класс и выдержку... Это наша первая и оттого особенно ценная награда в главном турнире планеты», - добавил министр.
После финиша Филиппов выглядел счастливее, чем победивший испанец Ориоль Кардона Коль.

«Ну что, ребята? Мужик сказал — мужик сделал, вот она - медаль. Кто там не верил в меня в прошлом сезоне? Вот так вот делаются вещи. Легендарная тема», - говорил спортсмен.

Позже, в более спокойной обстановке, Филиппов пообещал победить на следующих Играх, а пока что он хотел бы «съесть чего-нибудь сладкого».

«Очень хорошие результаты. Конечно, Ориоль заслужил победу, был сильнее меня сегодня. Но ничего, до следующей Олимпиады я его подкараулю. Все нормально будет, и возьму тоже свое золото», — сказал Филиппов в беседе с Okko.

По словам российского спортсмена, теперь он будет «кайфовать, отдыхать и просто праздновать».

«Все, что я себе обещал до Олимпиады, я сейчас буду исполнять. Например, тирамису. Я очень долго все сладенькое не ел, держал вес. Я своим мышцам пообещал и массажик, и душ теплый, и все, что они вообще захотят», — добавил Филиппов.

Церемония закрытия зимних Олимпийских игр в Милане и Кортина-д’Ампеццо запланирована на 22 февраля. Пока лидирует Норвегия с 16 золотыми, 8 серебряными и 10 бронзовыми медалями (всего 34 награды). На втором месте — США (9 золотых, 12 серебряных, 6 бронзовых, всего 27 медалей), на третьем — Италия (9 золотых, 5 серебряных, 12 бронзовых, всего 26 медалей).

Россия представлена в медальном зачете одной серебряной медалью Никиты Филиппова. Российские спортсмены участвуют в Играх в нейтральном статусе, им запрещено выступать в командных соревнованиях.

ФОТО: ТАСС / EPA / WU HAO
