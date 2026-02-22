Один из украинских офицеров в беседе с журналистами отметил, что Россия максимально использует свои сильные стороны на техническом, оперативном и стратегическом уровнях. По его словам, российская сторона обладает полным превосходством в авиации и тактических баллистических ракетах. На оперативном уровне российские войска наносят удары по украинским боевым соединениям, поддерживают резервы оперативного и стратегического назначения, а также беспрепятственно атакуют пункты материально-технического обеспечения и командные пункты с помощью управляемых авиационных бомб. Украинский военный также подчеркнул острую нехватку беспилотных летательных аппаратов и пехоты для их эффективного прикрытия и поддержки.

Высокопоставленный источник в НАТО, на которого ссылается издание, считает, что для достижения победы или хотя бы существенного изменения хода боевых действий Украине необходимо дополнительно мобилизовать не менее 250 тысяч военнослужащих, а также получить значительно большее количество современного вооружения.

Газета отмечает, что при текущих темпах истощения ресурсов Украина, по мнению западных военных аналитиков, способна продержаться ещё как минимум год, однако без серьёзного усиления живой силой и техникой переломить ситуацию на поле боя будет крайне сложно.

Ранее Зеленский отказался выводить войска из Донбасса, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».