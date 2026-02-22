Гладков: Мужчина погиб в результате удара дрона по автомобилю в Малиновке
22 февраля 202616:19
Местный житель погиб в результате удара FPV-дрона ВСУ по легковому автомобилю в посёлке Малиновка Белгородского округа. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По словам главы региона, мужчина скончался на месте от полученных травм. Гладков также выразил искренние соболезнования родным и близким погибшего.
Ранее сегодня Гладков сообщил, что при атаке БПЛА ВСУ на Белгородскую область в Волоконовском округе погиб мирный житель, еще один человек получил ранения, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
