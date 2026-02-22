Минобороны: Средства ПВО за 2 часа сбили 71 дрон ВСУ
Российские средства ПВО за 2 часа уничтожили 71 украинский беспилотник. Об этом сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что БПЛА были сбиты с 14:00 до 16:00 мск 22 февраля. Больше всего БПЛА самолетного типа было сбито над территорией Брянской области - 29 единиц. По 15 дронов были ликвидированы над Московским регионом и Калужской областью. Восемь дронов были сбиты над Белгородской областью, два над Тульской и по одному - над Курской и Тверской областями.
Ранее в Минобороны сообщили, что средства ПВО за шесть часов сбили 73 дрона ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
