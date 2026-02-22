Бортников: В деле о покушении на генерала Алексеева виден британский след
В покушении на первого замначальника главного управления генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева прослеживается британский след. Об этом заявил директор ФСБ Александр Бортников в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».
По словам главы ФСБ, заказчиками преступления однозначно выступают украинские спецслужбы, однако за ними стоят третьи страны. «Мы видим британский след прежде всего здесь», — сказал Бортников.
Он отметил, что расследование продвигается успешно - установлены практически все участники и организаторы. ФСБ пообещала обнародовать дополнительные сведения, если они появятся. «Мы не забудем это преступление и не простим», - подчеркнул Бортников.
Покушение на Алексеева произошло утром 6 февраля 2026 года в доме на Волоколамском шоссе в Москве. Неизвестный четыре раза выстрелил в Алексеева из пистолета Макарова и скрылся. Генерала оперативно госпитализировали, сейчас его жизни ничего не угрожает. Исполнителя покушения на Алексеева - уроженца Тернопольской области Любомира Корбу - задержали уже через два дня в Дубае и экстрадировали в Россию. По данным следствия, он прибыл в Москву в конце декабря 2025 года и действовал по заданию украинских спецслужб с целью совершения теракта против высокопоставленного военного, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Одна медаль, падение Петросян и аннулирование Непряевой: Итоги россиян на ОИ-2026
- Восемь беспилотников сбиты под Москвой, все столичные аэропорты закрыты
- Бортников: В деле о покушении на генерала Алексеева виден британский след
- Результат российской лыжницы Непряевой в олимпийском марафоне аннулирован
- С 1 марта при задержке рейса можно будет вернуть даже невозвратные билеты
- Минобороны: Средства ПВО за шесть часов сбили 73 дрона ВСУ
- Китайские эксперты: Российский «Посейдон» может потопить флот США
- В Великобритании объявят лауреатов кинопремии BAFTA
- Садеги: Пять учёных и 22 студента погибли в ходе недавних протестов в Иране
- Продажи виниловых пластинок в РФ выросли на 15%