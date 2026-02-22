Административное здание загорелось на северо-востоке Москвы

Как уточняет Telegram-канал 112, горящее здание расположено рядом с популярным банным комплексом Siberia, который принадлежит бизнесмену и блогеру Дмитрию Портнягину.

По данным 112, огонь охватил чердак, а также первый и второй этажи двухэтажного здания. Площадь пожара - около 600 кв.м.

На месте происшествия работают пожарные расчёты и другие экстренные службы. Информация о пострадавших и причинах пожара пока не поступала.

Движение по улице Образцова частично перекрыто.

Ранее в подмосковном Воскресенске сильный пожар унес жизни пожилой женщины и ее четверых внуков, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».