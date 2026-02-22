Административное здание загорелось на северо-востоке Москвы
На северо-востоке Москвы на улице Образцова загорелось административном здание. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС.
Как уточняет Telegram-канал 112, горящее здание расположено рядом с популярным банным комплексом Siberia, который принадлежит бизнесмену и блогеру Дмитрию Портнягину.
По данным 112, огонь охватил чердак, а также первый и второй этажи двухэтажного здания. Площадь пожара - около 600 кв.м.
На месте происшествия работают пожарные расчёты и другие экстренные службы. Информация о пострадавших и причинах пожара пока не поступала.
Движение по улице Образцова частично перекрыто.
Ранее в подмосковном Воскресенске сильный пожар унес жизни пожилой женщины и ее четверых внуков, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
