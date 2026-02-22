«Бурановские бабушки» продолжат выступать после смерти Дородовой

Художественный руководитель ансамбля Ольга Туктарева в беседе с ТАСС рассказала, что в коллективе сейчас осталось всего пять человек. Несмотря на почтенный возраст участниц, они по мере возможностей и состояния здоровья продолжают выезжать с выступлениями в Ижевск и другие места. В остальное время бабушки ведут привычную спокойную деревенскую жизнь.

Параллельно коллектив активно занимается важным социальным проектом - помогает строить дом милосердия для одиноких пожилых людей при местном храме. На сегодняшний день в здание уже проведены вода и газ, теперь требуется закупить мебель и завершить оформление необходимых документов. Средства на эти цели в значительной степени поступают именно от концертной деятельности ансамбля.

«Бурановские бабушки» получили всемирную известность в 2012 году, когда представляли Россию на конкурсе «Евровидение» с песней Party for Everybody и заняли второе место.

До этого, в 2024 году на 86-м году жизни скончалась одна из «Бурановских бабушек» Екатерина Шкляева.

