«Бурановские бабушки» продолжат выступать после смерти Дородовой
Знаменитый удмуртский коллектив «Бурановские бабушки» не планирует прекращать концертную деятельность после недавней смерти одной из участниц — Зои Дородовой, которая ушла из жизни 20 февраля в возрасте 85 лет от онкологического заболевания.
Художественный руководитель ансамбля Ольга Туктарева в беседе с ТАСС рассказала, что в коллективе сейчас осталось всего пять человек. Несмотря на почтенный возраст участниц, они по мере возможностей и состояния здоровья продолжают выезжать с выступлениями в Ижевск и другие места. В остальное время бабушки ведут привычную спокойную деревенскую жизнь.
Параллельно коллектив активно занимается важным социальным проектом - помогает строить дом милосердия для одиноких пожилых людей при местном храме. На сегодняшний день в здание уже проведены вода и газ, теперь требуется закупить мебель и завершить оформление необходимых документов. Средства на эти цели в значительной степени поступают именно от концертной деятельности ансамбля.
«Бурановские бабушки» получили всемирную известность в 2012 году, когда представляли Россию на конкурсе «Евровидение» с песней Party for Everybody и заняли второе место.
До этого, в 2024 году на 86-м году жизни скончалась одна из «Бурановских бабушек» Екатерина Шкляева.
