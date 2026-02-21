ISU не допустил российских фигуристов к чемпионату мира в Праге

Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение не допускать к участию в чемпионате мира 2026 года в Праге спортсменов с российскими и белорусскими паспортами, передает «Матч ТВ».

Среди тех, кто не получит приглашения на турнир, — российские фигуристы Аделия Петросян и Пётр Гуменник, а также белорусская спортсменка Виктория Сафонова. Ранее исключение делалось лишь для квалификации к Олимпийским играм 2026 года в Италии: там атлеты смогли выступить, но только в нейтральном статусе.

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдёт в Чехии с 24 по 29 марта.

Отстранение российских фигуристов от соревнований под эгидой ISU действует с марта 2022 года. При этом в октябре прошлого года в организации обсуждали возможность вернуть спортсменов из России к участию в турнирах — как в юниорской, так и во взрослой категории, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
