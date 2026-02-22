Все московские аэропорты возобновили работу

«Внуково, Домодедово, Шереметьево, а также в аэропорту Жуковский сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», - говорится в сообщении регулятора в Telegram-канале.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на подлете к городу сбиты 8 БПЛА ВСУ. Позднее число сбитых дронов выросло до 11, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».





