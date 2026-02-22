Все московские аэропорты возобновили работу
22 февраля 202616:47
Все московские аэропорты возобновили работу. Об этом сообщили в Росавиации.
«Внуково, Домодедово, Шереметьево, а также в аэропорту Жуковский сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», - говорится в сообщении регулятора в Telegram-канале.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на подлете к городу сбиты 8 БПЛА ВСУ. Позднее число сбитых дронов выросло до 11, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Административное здание загорелось на северо-востоке Москвы
- Минобороны: Средства ПВО за 2 часа сбили 71 дрон ВСУ
- «Намеренный вброс»: Рогов исключил возможность Киева растянуть боевые действия на 3 года
- Все московские аэропорты возобновили работу
- СМИ: ВСУ значительно уступают российским войскам на поле боя
- Гладков: Мужчина погиб в результате удара дрона по автомобилю в Малиновке
- «Бурановские бабушки» продолжат выступать после смерти Дородовой
- Одна медаль, падение Петросян и аннулирование Непряевой: Как ОИ-2026 прошла для россиян
- Восемь беспилотников сбиты под Москвой, все столичные аэропорты закрыты
- Бортников: В деле о покушении на генерала Алексеева виден британский след