Все московские аэропорты возобновили работу. Об этом сообщили в Росавиации.

Восемь беспилотников сбиты под Москвой, все столичные аэропорты закрыты

«Внуково, Домодедово, Шереметьево, а также в аэропорту Жуковский сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», - говорится в сообщении регулятора в Telegram-канале.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на подлете к городу сбиты 8 БПЛА ВСУ. Позднее число сбитых дронов выросло до 11, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
