«Риск и звездопад!»: Журова оценила шансы Петросян выиграть Олимпиаду
Успех Аделии Петросян зависит от ее стратегии, сказала в эфире НСН Светлана Журова, напомнив о противостоянии Александры Трусовой и Анны Щербаковой на Олимпиаде-2022 в Пекине.
Шансы россиянки Аделии Петросян на медали Олимпиады-2026 зависят от того, кто рискнет исполнять сложные элементы в произвольной программе, заявила в интервью НСН олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова.
Накануне Петросян, выступающая в нейтральном статусе на Олимпиаде-2026 в Италии, заняла пятое место по итогам короткой программы. Ее опередили три японки и американка. Чемпионка определится по сумме короткой и произвольной программы, которую девушки откатают 19 февраля. Журова напомнила о «звездопаде» на этих Играх.
«Объективно, все откатали чисто - и японки, и американка, и Аделия Петросян. Вся шестерка откатала очень хорошо, это была прекрасная борьба. Но мы помним, что у мужчин в короткой программе тоже были хорошие прокаты, а потом начался звездопад. Желать сопернику упасть - тоже неправильно, поэтому нужно самим показывать хорошее катание. Победит тот, кто будет делать ставку на сложные прыжки и чисто их сделает. Будет ли это делать Аделия? Сложно сказать, какую стратегию она выберет. В фигурном катании ты можешь заявить одно, а прыгнуть другое. Можно принять решение по ходу, если чувствуешь себя неуверенно», - отметила она.
Спортсменка напомнила, как Александра Трусова на Олимпиаде-2022 в Пекине исполнила пять четверных прыжков в произвольной программе, но уступила золото Анне Щербаковой.
«Вспомните катание Трусовой и Щербаковой. Трусова пошла просто напролом, рискнула, исполнила такое количество четверных, но были какие-то помарки, недокруты, и ее поставили на второе место. А Аня Щербакова выступила более ровно, точно, четко и выиграла золотую олимпийскую медаль», - заключила собеседница НСН.
Вместе с тем, Журова усомнилась, что судьи смогут серьезно повлиять на результаты женского одиночного олимпийского турнира.
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова ранее говорила Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что рада за россиян, взявших на Олимпиаде-2026 медали, выступая под флагами других стран. По ее словам, у спортсменов короткий век и, не имея шансов пробиться в число лидеров в своей стране, они пытаются реализоваться в других странах.
