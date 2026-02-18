Шансы россиянки Аделии Петросян на медали Олимпиады-2026 зависят от того, кто рискнет исполнять сложные элементы в произвольной программе, заявила в интервью НСН олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова.

Накануне Петросян, выступающая в нейтральном статусе на Олимпиаде-2026 в Италии, заняла пятое место по итогам короткой программы. Ее опередили три японки и американка. Чемпионка определится по сумме короткой и произвольной программы, которую девушки откатают 19 февраля. Журова напомнила о «звездопаде» на этих Играх.