Песков назвал фигуриста Петра Гуменника «большим молодцом»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя выступление фигуриста Петра Гуменника на Олимпиаде, заявил о субъективности фигурного катания, его слова приводит издание «Чемпионат».
По словам Пескова, он сам не является экспертом в этом виде спорта, однако его супруга Татьяна Навка, олимпийская чемпионка 2006 года и двукратная чемпионка мира в танцах на льду, считает, что при другом отношении судей спортсмен «вполне мог бы быть в тройке». Песков добавил, что в фигурном катании «много субъективности» и назвал Гуменника «большим молодцом».
В произвольной программе российский фигурист выполнил пять четверных прыжков: флип, лутц, риттбергер, сальхов в каскаде с тройным тулупом и еще один сальхов в каскаде с двумя двойными акселями. Он исполнил прокат без ошибок, однако судьи не оценили его на максимальные баллы.
По итогам короткой и произвольной программ 23-летний Петр Гуменник набрал 271,21 балла, что стало его лучшим показателем в текущем сезоне. Этот результат позволил ему занять шестое место, при этом от призовой тройки спортсмен отстал на 3,5 балла, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
