Восемь беспилотников сбиты под Москвой, все столичные аэропорты закрыты

Экстренные службы работают на месте падения обломков дронов, уточнил Собянин.

Тем временем Росавиация ограничила работу всех московских аэропортов. Во Внуково, Домодедово, Жуковском и Шереметьево введены ограничения на приём и вылет самолётов.

Ранее в Минобороны сообщили, что ПВО за шесть часов сбило 73 дрона ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».