Восемь беспилотников сбиты под Москвой, все столичные аэропорты закрыты

Российские силы ПВО уничтожили восемь украинских беспилотников, летевших на Москву. Об этом в своем канале в «MAX» написал мэр Москвы Сергей Собянин.

Минобороны: Средства ПВО за шесть часов сбили 73 дрона ВСУ

Экстренные службы работают на месте падения обломков дронов, уточнил Собянин.

Тем временем Росавиация ограничила работу всех московских аэропортов. Во Внуково, Домодедово, Жуковском и Шереметьево введены ограничения на приём и вылет самолётов.

Ранее в Минобороны сообщили, что ПВО за шесть часов сбило 73 дрона ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Александр Полегенько
