Восемь беспилотников сбиты под Москвой, все столичные аэропорты закрыты
22 февраля 202615:32
Российские силы ПВО уничтожили восемь украинских беспилотников, летевших на Москву. Об этом в своем канале в «MAX» написал мэр Москвы Сергей Собянин.
Экстренные службы работают на месте падения обломков дронов, уточнил Собянин.
Тем временем Росавиация ограничила работу всех московских аэропортов. Во Внуково, Домодедово, Жуковском и Шереметьево введены ограничения на приём и вылет самолётов.
Ранее в Минобороны сообщили, что ПВО за шесть часов сбило 73 дрона ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- «Бурановские бабушки» продолжат выступать после смерти Дородовой
- Одна медаль, падение Петросян и аннулирование Непряевой: Как ОИ-2026 прошла для россиян
- Восемь беспилотников сбиты под Москвой, все столичные аэропорты закрыты
- Бортников: В деле о покушении на генерала Алексеева виден британский след
- Результат российской лыжницы Непряевой в олимпийском марафоне аннулирован
- С 1 марта при задержке рейса можно будет вернуть даже невозвратные билеты
- Минобороны: Средства ПВО за шесть часов сбили 73 дрона ВСУ
- Китайские эксперты: Российский «Посейдон» может потопить флот США
- В Великобритании объявят лауреатов кинопремии BAFTA
- Садеги: Пять учёных и 22 студента погибли в ходе недавних протестов в Иране