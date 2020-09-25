Новый скачок COVID-19. В Москве закрывают магазины и уходят на удаленку

«Это уже совсем не шутки. Нужно беречься, соблюдать требования врачей», - отметил глава города. В таких условиях власти Москвы обсуждают возможность возвращения ограничительных мер для пожилых горожан и людей с хроническими заболеваниями. В частности, им рекомендуют перейти на работу в удаленном режиме и отказаться от использования общественного транспорта. Прогулки ограничены не будут. Вместе с тем, «закрывать» экономику, а также восстанавливать пропускной режим в российской столице пока не планируется.

Собянин не исключил возвращение школ на удаленку. Если один человек из класса заболеет коронавирусом, то весь класс придется отправить на удаленное обучение, сообщил мэр Москвы.

Главный показатель наступления второй волны коронавирусной инфекции - соотношение между числом заболевших и вылечившихся. Об этом сообщила директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. По ее словам, в Москве этот показатель положительный, так как число выписанных стабильно превышает число заболевших. Специалист отметила, что это хорошая динамика.

Но с призывом отправлять граждан на удаленную работу у организаций встал вопрос, как проконтролировать состояние сотрудника, к примеру, на предмет алкогольного опьянения. Но сделать это оказалось невозможно.

Поэтому норму об увольнении за появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или другого токсического опьянения предложили не распространять на удаленную работу. Об этом говорится в рабочей версии поправок к проекту закона о дистанционной работе. По словам проректора Финансового университета при правительстве Александра Сафонова, доказать сам факт опьянения проблематично.

«Если попытаться урегулировать этот вопрос, нужно разрешить работодателю доступ в квартиру — так станет возможно зафиксировать, что человек пьян», - пояснил эксперт, подчеркнув, что это нарушает право о неприкосновенности жилья, прописанное в Конституции.

Вместе с тем, в поправках также отмечается, что если сотрудник, работающий на «удаленке», в течение всего дня не выходит на связь, то это может стать основанием для увольнения.