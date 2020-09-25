Новый скачок COVID-19. В Москве закрывают магазины и уходят на удаленку
Власти не торопятся объявлять о начале второй волны пандемии и вместо карантина рекомендуют удаленку.
Число заболевших коронавирусом, согласно данным оперативного штаба, растет 11 дней подряд. За прошедшие сутки оно составило 6595 — максимум с середины июля.
Тем не менее, возвращать жесткие ограничения как весной властям не хочется, заявил на совещании с губернаторами президент Владимир Путин. Глава государства отметил, что ситуация в стране «получше», чем где-нибудь и попросил глав регионов помнить о личной ответственности, не расслабляться, наращивать объемы тестирований и призывать людей соблюдать необременительные ограничения.
В Москве, где за прошедшие сутки впервые с июня было зафиксировано больше тысячи новых заболевших, перестали расслабляться почти сразу же. Московский оперштаб вместе с Минздравом порекомендовали москвичам вспомнить о масках и поменьше контактировать с другими людьми, а Роспотребнадзор мгновенно закрыл несколько десятков предприятий торговли, включая магазины сетей «Перекресток» и «Магнолия», за нарушения масочно-перчаточного режима.
Информацию о том, что в Москве серьезно выросло число заболевших коронавирусом, которым требуется госпитализация, озвучил столичный мэр Сергей Собянин. По его словам, ситуация в городе становится все сложнее.
«Это уже совсем не шутки. Нужно беречься, соблюдать требования врачей», - отметил глава города. В таких условиях власти Москвы обсуждают возможность возвращения ограничительных мер для пожилых горожан и людей с хроническими заболеваниями. В частности, им рекомендуют перейти на работу в удаленном режиме и отказаться от использования общественного транспорта. Прогулки ограничены не будут. Вместе с тем, «закрывать» экономику, а также восстанавливать пропускной режим в российской столице пока не планируется.
Собянин не исключил возвращение школ на удаленку. Если один человек из класса заболеет коронавирусом, то весь класс придется отправить на удаленное обучение, сообщил мэр Москвы.
Главный показатель наступления второй волны коронавирусной инфекции - соотношение между числом заболевших и вылечившихся. Об этом сообщила директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. По ее словам, в Москве этот показатель положительный, так как число выписанных стабильно превышает число заболевших. Специалист отметила, что это хорошая динамика.
Но с призывом отправлять граждан на удаленную работу у организаций встал вопрос, как проконтролировать состояние сотрудника, к примеру, на предмет алкогольного опьянения. Но сделать это оказалось невозможно.
Поэтому норму об увольнении за появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или другого токсического опьянения предложили не распространять на удаленную работу. Об этом говорится в рабочей версии поправок к проекту закона о дистанционной работе. По словам проректора Финансового университета при правительстве Александра Сафонова, доказать сам факт опьянения проблематично.
«Если попытаться урегулировать этот вопрос, нужно разрешить работодателю доступ в квартиру — так станет возможно зафиксировать, что человек пьян», - пояснил эксперт, подчеркнув, что это нарушает право о неприкосновенности жилья, прописанное в Конституции.
Вместе с тем, в поправках также отмечается, что если сотрудник, работающий на «удаленке», в течение всего дня не выходит на связь, то это может стать основанием для увольнения.
Бизнес-тренер, член НП «Эксперты рынка труда» Юлия Левина в эфире НСН отметила, что такие изменения трудового законодательства уже назрели.
«На удаленке нужно фиксироваться на результате. И если у тебя программист сильно забухал. Или продолжил бухать, но на следующий день сделал все, что обещал… Я бы фокусировалась не на контроле с точки зрения управления, а на результате», - сказал Левина.
По ее мнению, работодателям придется изменить требования к сотрудникам.
«Их подталкивает сама ситуация. Они ищут способы жить в старых реалиях, где могли на входе и на выходе "щелкать" по сотруднику кнопочкой – "пришел, ушел, молодец". Но реалии подталкивают к тому, что они не могут это сделать, не могут найти способ, поэтому надо искать другие управленческие механизмы», - добавила бизнес-тренер.
Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал НСН, как можно бороться с вирусом и когда ждать победы над ним.
«Есть два способа борьбы с распространением коронавируса – вакцинация и самоизоляция. Но при самоизоляции, как мы видим, экономика ложится на дно и становится нечего кушать, поэтому единственное принципиальное решение вопроса – вакцинироваться, вакцинироваться и вакцинироваться», - сказал Гинцбург.
По его словам, всплеск заболеваемости коронавирусом сейчас обусловлен наступлением осени, когда снижается иммунитет, а люди стали массово возвращаться из отпусков, переполняя общественный транспорт. Также открылись школы и университеты, где происходит массовое скопление людей, отмечает вирусолог. «Если есть возможность работать удаленно – нужно ею воспользоваться», - советует Гинцбург.
Тем не менее, статистика по числу заболевших и последние шаги московских властей наталкивают на вполне очевидную мысль - повторная всеобщая «удаленка» не так уж и далеко.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru