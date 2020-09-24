Новости за ночь: Сотрудников на «удаленке» предлагают не увольнять за пьянство
Норму об увольнении за появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или другого токсического опьянения предложили не распространять на удаленную работу. Об этом говорится в рабочей версии поправок к проекту закона о дистанционной работе, пишут «Известия».
По словам проректора Финансового университета при правительстве Александра Сафонова, предлагается исключить эту норму, так как доказать сам факт опьянения проблематично.
«Если попытаться урегулировать этот вопрос, нужно разрешить работодателю доступ в квартиру — так станет возможно зафиксировать, что человек пьян», - пояснил эксперт, подчеркнув, что это нарушает право о неприкосновенности жилья, прописанное в Конституции.
В поправках также отмечается, что если сотрудник, работающий на «удаленке», в течение всего дня не выходит на связь, то это может стать основанием для увольнения.
Законопроект об удаленной работе Госдума уже одобрила в первом чтении.
Адвокат Павел Астахов в эфире НСН отметил, что описать современные условия труда не так просто, как перевести сотрудников на «удалёнку».
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