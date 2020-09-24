Новости за ночь: Сотрудников на «удаленке» предлагают не увольнять за пьянство

«Если попытаться урегулировать этот вопрос, нужно разрешить работодателю доступ в квартиру — так станет возможно зафиксировать, что человек пьян», - пояснил эксперт, подчеркнув, что это нарушает право о неприкосновенности жилья, прописанное в Конституции.

В поправках также отмечается, что если сотрудник, работающий на «удаленке», в течение всего дня не выходит на связь, то это может стать основанием для увольнения.

Законопроект об удаленной работе Госдума уже одобрила в первом чтении.

Адвокат Павел Астахов в эфире НСН отметил, что описать современные условия труда не так просто, как перевести сотрудников на «удалёнку».

