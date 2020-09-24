Эксперт рассказала, когда можно простить пьянство на «удалёнке»

На удаленной работе нельзя будет уволить за появление на рабочем месте в нетрезвом виде. Такое предложение содержится в поправках к законопроекту об удаленной работе. Как пишут «Известия», прийти к человеку домой с проверкой работодателю не позволяет конституция, а доказать факт опьянения дистанционно практически невозможно.

Вместе с тем работодателю хотят дать право увольнять удаленного сотрудника, если тот не выходит на связь целый день.

Бизнес-тренер, член НП «Эксперты рынка труда» Юлия Левина в эфире НСН отметила, что такие изменения трудового законодательства назрели.

«С точки зрения управления людьми я бы подбирала людей более тщательно и работала с ними более плотно. Чтобы у них создавалось ощущение важности того, что они делают, нужности того, что они делают. И что в этом им алкогольное опьянение не помогает. Когда люди сидят в офисе и руководитель вокруг них бегает (у нас это называется «управлять стульями» ), в 8 пришел, в шесть ушел – это значит, ты молодец, хороший сотрудник. На удаленке эта история вообще не работает. Тут нужно фиксироваться на результате. И если у тебя программист сильно забухал. Или продолжил бухать, но на следующий день сделал все, что обещал… Я бы фокусировалась не на контроле с точки зрения управления, а на результате», - сказал Левина.