Эксперт рассказала, когда можно простить пьянство на «удалёнке»
Состояние сотрудника на "удалёнке" контролировать сложно, поэтому работодателю следует обращать внимание на результат работы, заявила в эфире НСН бизнес-тренер Юлия Левина.
На удаленной работе нельзя будет уволить за появление на рабочем месте в нетрезвом виде. Такое предложение содержится в поправках к законопроекту об удаленной работе. Как пишут «Известия», прийти к человеку домой с проверкой работодателю не позволяет конституция, а доказать факт опьянения дистанционно практически невозможно.
Вместе с тем работодателю хотят дать право увольнять удаленного сотрудника, если тот не выходит на связь целый день.
Бизнес-тренер, член НП «Эксперты рынка труда» Юлия Левина в эфире НСН отметила, что такие изменения трудового законодательства назрели.
«С точки зрения управления людьми я бы подбирала людей более тщательно и работала с ними более плотно. Чтобы у них создавалось ощущение важности того, что они делают, нужности того, что они делают. И что в этом им алкогольное опьянение не помогает. Когда люди сидят в офисе и руководитель вокруг них бегает (у нас это называется «управлять стульями» ), в 8 пришел, в шесть ушел – это значит, ты молодец, хороший сотрудник. На удаленке эта история вообще не работает. Тут нужно фиксироваться на результате. И если у тебя программист сильно забухал. Или продолжил бухать, но на следующий день сделал все, что обещал… Я бы фокусировалась не на контроле с точки зрения управления, а на результате», - сказал Левина.
По ее мнению, работодателям придется изменить требования к сотрудникам.
«Их подталкивает сама ситуация. Они ищут способы жить в старых реалиях, где могли на входе и на выходе "щелкать" по сотруднику кнопочкой – "пришел, ушел, молодец". Но реалии подталкивают к тому, что они не могут это сделать, не могут найти способ, поэтому надо искать другие управленческие механизмы», - добавила бизнес-тренер.
По ее мнению, российское общество готово к распространению удаленных форм сотрудничества.
«Мы прошли стадию осознания, что такое удаленная работа. Все уже пришли к пониманию, где она возможна, где невозможна. В каких случаях она даже лучше, в каких – вообще не работает. Оказывается, не обязательно, чтобы люди сидели в офисе с 9 до 6. Необязательно, чтобы вообще офис существовал. Во многих сферах и индустриях это классно работает, ты экономишь на офисах и на всяких сопутствующих расходах», - заключила собеседница НСН.
Ранее Юлия Левина в эфире НСН рассказала, кто предпочтет бумажный вариант трудовой книжки цифровому аналогу.
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