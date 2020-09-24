Вакцинация или самоизоляция? Вирусолог рассказать, как спастись от коронавируса
Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал НСН, как можно защитить себя от коронавируса.
За последнюю неделю ежедневное число госпитализаций заболевших COVID-19 в Москве увеличилось примерно на 30%, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал НСН, как можно бороться с вирусом и когда ждать победы над ним.
«Есть два способа борьбы с распространением коронавируса – вакцинация и самоизоляция. Но при самоизоляции, как мы видим, экономика ложится на дно и становится нечего кушать, поэтому единственное принципиальное решение вопроса – вакцинироваться, вакцинироваться и вакцинироваться», - сказал Гинцбург.
По его словам, всплеск заболеваемости коронавирусом сейчас обусловлен наступлением осени, когда снижается иммунитет, а люди стали массово возвращаться из отпусков, переполняя общественный транспорт. Также открылись школы и университеты, где происходит массовое скопление людей, отмечает вирусолог.
«Если есть возможность работать удаленно – нужно ею воспользоваться», - советует Гинцбург.
Рост заболеваемости будет до тех пор, пока не будет всеобщей вакцинации, отметил он.
«Месяца через два вакцинация начнется массово и это остановит рост заболеваний», - уверен эксперт.
Ранее в четверг руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев рассказал НСН, в каких странах ситуация с коронавирусом лучше всего, а в каких – хуже.
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