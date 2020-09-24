Вакцинация или самоизоляция? Вирусолог рассказать, как спастись от коронавируса

«Есть два способа борьбы с распространением коронавируса – вакцинация и самоизоляция. Но при самоизоляции, как мы видим, экономика ложится на дно и становится нечего кушать, поэтому единственное принципиальное решение вопроса – вакцинироваться, вакцинироваться и вакцинироваться», - сказал Гинцбург.

По его словам, всплеск заболеваемости коронавирусом сейчас обусловлен наступлением осени, когда снижается иммунитет, а люди стали массово возвращаться из отпусков, переполняя общественный транспорт. Также открылись школы и университеты, где происходит массовое скопление людей, отмечает вирусолог.

«Если есть возможность работать удаленно – нужно ею воспользоваться», - советует Гинцбург.

Рост заболеваемости будет до тех пор, пока не будет всеобщей вакцинации, отметил он.

«Месяца через два вакцинация начнется массово и это остановит рост заболеваний», - уверен эксперт.

Ранее в четверг руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев рассказал НСН, в каких странах ситуация с коронавирусом лучше всего, а в каких – хуже.

