World Sailing допустила россиян до соревнований с флагом и гимном
Международная федерация парусного спорта (World Sailing) разрешила россиянам участвовать в международных турнирах с национальной символикой. Об этом сообщил глава Минспорта России Михаил Дегтярев в своем канале на платформе «Макс».
«Совет Международной федерации... принял решение отменить политику нейтралитета и вернуть российских яхтсменов к полноценному участию в международных соревнованиях под национальным флагом и с возможностью командных выступлений», - указал министр.
Дегтярев подчеркнул, что правила вступают в силу немедленно.
Ранее исполнительный комитет Европейской федерации стрельбы из лука решил снять ограничения с российских спортсменов.
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