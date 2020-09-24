С октября в Москве планируются ограничения для горожан в возрасте 65+
Власти Москвы планируют ввести ограничения для горожан в возрасте 65+ на фоне роста числа заражений коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
В частности, по данным агентства, данной категории горожан будет рекомендовано перейти на работу в удаленном режиме и отказаться от использования общественного транспорта. Уточняется, что ограничений на прогулки не будет.
Ранее первый заместитель руководителя пресс-службы мэра столицы Борис Булай рассказал, что рекомендации перевести сотрудников на удаленную работу получат более пяти тысяч московских компаний. В мэрии отметили, что за последнюю неделю ежедневное число госпитализаций заболевших COVID-19 в Москве увеличилось примерно на 30%.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru