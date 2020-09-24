Россиян призвали бороться с ожирением на фоне пандемии коронавируса

В свою очередь член Международной Федерации хирургии ожирения Мария Соловьева рассказала НСН, как избавиться от ожирения, которое при одновременном заражении коронавирусом вызывает осложнения.

«Лишний вес и ожирение – очень актуальные проблемы современности. Этим страдает треть населения страны. Есть достаточно высокий риск развития сахарного диабета. Не всегда синдром инсулинорезистентности обязательно перейдет в диабет, но при наличии предрасположенности с большой вероятностью может развиться это заболевание. Первое, что необходимо сделать, это исключить те факторы, которые привели к набору веса. Гиподинамия, необходимо увеличивать каждодневную физическую нагрузку. Необходимо следить за питанием, за калорийностью. Мы не может исключить стресс, но мы можем изменить наше поведение, реакцию на стресс», - добавила специалист.

Говоря об употреблении цинка для профилактики коронавируса, в Минздраве уточнили, что больших исследований на эту тему нет, поэтому говорить о его эффективности пока нельзя. Сама Драпкина отметила, что, по ее мнению, он не будет лишним. Говоря об употреблении имбиря в тех же целях, эксперт сказала, что его можно попробовать, но соответствующих исследований также нет.

Ранее заведующая рентген-эндоваскулярным отделением Санкт-Петербургской больницы РАН Михаила Воронина заявила, что из-за переориентирования больниц на борьбу с коронавирусом сердечно-сосудистые заболевания становятся все более тяжелыми и запущенными,

