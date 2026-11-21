До этого российский лидер Владимир Путин сказал журналистам на саммите в Шэньчжэне, что Москве нужно понять, с чем европейцы готовы прийти на трехсторонние переговоры по Украине. Он уточнил, что РФ по дипканалам пригласила европейцев приехать в Москву, чтобы выслушать их позицию по урегулированию украинского конфликта, передает RT.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в Кремле пока не намерены раскрывать, кто именно из европейцев был приглашен в Москву. Он также не стал говорить, была ли получена какая-либо реакция на приглашение от европейцев, пишет ТАСС.

При этом замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил, что Россия прорабатывает визит представителей «евротройки» в Москву. Речь идет о представителях Великобритании, Германии и Франции. Он отметил, что, если переговорщики захотят прибыть в Россию, подготовка будет проведена максимально форсированно и качественно. При этом Рябков подчеркнул, что возможный приезд представителей «евротройки» не будет означать, что Европа подключается к переговорному процессу по Украине.