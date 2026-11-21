Во Франции назвали условие для участия Европы в переговорах в Москве
По словам политолога Олега Глазунова, на переговоры в Москву могут приехать французский лидер Эммануэль Макрон, либо представители Швеции или Финляндии.
Во Франции назвали условия, при которых представители Европы готовы будут приехать в Москву на переговоры. До этого президент России Владимир Путин пригласил европейских политиков обсудить украинский конфликт. СМИ писали, что речь идет о представителях Великобритании, Германии и Франции.
УСЛОВИЯ ПАРИЖА
В Елисейском дворце во Франции заявили, что представители стран ЕС готовы прибыть в Москву при гарантии полноценного участия в переговорном процессе по Украине, пишет Le Figaro.
«Наше предложение состоит в том, чтобы открытие или формализация этого российско-европейского диалога ясно демонстрировали, что для России европейцы теперь в полной мере участвуют в переговорах и активно вовлекаются в следующий раунд с США и Украиной», - заявили в Париже.
До этого российский лидер Владимир Путин сказал журналистам на саммите в Шэньчжэне, что Москве нужно понять, с чем европейцы готовы прийти на трехсторонние переговоры по Украине. Он уточнил, что РФ по дипканалам пригласила европейцев приехать в Москву, чтобы выслушать их позицию по урегулированию украинского конфликта, передает RT.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в Кремле пока не намерены раскрывать, кто именно из европейцев был приглашен в Москву. Он также не стал говорить, была ли получена какая-либо реакция на приглашение от европейцев, пишет ТАСС.
При этом замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил, что Россия прорабатывает визит представителей «евротройки» в Москву. Речь идет о представителях Великобритании, Германии и Франции. Он отметил, что, если переговорщики захотят прибыть в Россию, подготовка будет проведена максимально форсированно и качественно. При этом Рябков подчеркнул, что возможный приезд представителей «евротройки» не будет означать, что Европа подключается к переговорному процессу по Украине.
КТО ПРИЕДЕТ?
Издание Bloomberg писало, что возможность переговоров с российской стороной рассматривают представители Франции, Германии и Великобритании. В последние дни советник по национальной безопасности одной из этих стран связался с помощником президента РФ Юрием Ушаковым, чтобы обсудить организацию встречи, пишет RT. Однако в материале не уточняется, от какой именно страны выступал советник. Информации о согласованной дате встречи в публикации тоже нет.
При этом политолог Олег Глазунов предположил, что представителем «евротройки» в случае переговоров в Москве может оказаться президент Франции Эммануэль Макрон.
«До Нового года европейские представители в Москве вряд ли появятся — обычно перед праздниками подобные вопросы не решают. Им требуется время переварить информацию внутри себя и согласовать переговорщиков. <...> Не исключен разве что визит президента Франции Эммануэля Макрона либо представителей государств вроде Швеции или Финляндии, которые не определяют общую политику ЕС», - допустил он в интервью изданию «Абзац».
По его словам, кроме урегулирования украинского конфликта потенциальные участники переговоров могут затронуть вопросы экономического сотрудничества, в частности поставок российских нефти и газа. Но европейским странам вряд ли стоит рассчитывать на возвращение прежних условий поставок энергоресурсов, считает политолог.
Между тем, министр обороны Германии Борис Писториус считает, что европейским странам не стоит отказываться от предложения Москвы по переговорам. По его мнению, такой шаг стал бы ошибкой и послал бы неверный сигнал, пишет Bild. Однако, он считает, что российская столица не подходит в качестве места для встречи.
Министр подчеркнул необходимость диалога с РФ и добавил, что только переговоры могут привести к конкретным результатам. При этом Писториус подчеркнул, что ключевым условием обсуждения урегулирования должно стать прекращение огня.
Но глава Минобороны ФРГ все же сомневается, что Россия действительно завершит конфликт. При этом, несмотря на скептическую оценку, он считает, что от диалога отказываться нельзя из-за серьезности ситуации и угроз безопасности в Европе. Целью Германии Писториус назвал прекращение боевых действий и создание устойчивой системы безопасности.
Он добавил, что в Берлине координируют позицию с партнерами в Париже, Лондоне, Варшаве, Риме, Брюсселе, Вашингтоне и Киеве. С ними планируется обсудить и поступившее из Москвы предложение о переговорах, добавил Писториус.
Ранее спецпосланник президента США Джаред Кушнер заявил, что, если бы европейцы смогли согласовать единого переговорщика, это было бы даже большим достижением, чем если бы Россия согласилась на их участие в переговорах, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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