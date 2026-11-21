В Хабаровске после утечки хлора в бассейне пострадали 10 человек
Утечка хлора произошла в бассейне в Хабаровске, есть пострадавшие. Об этом сообщает управление Следственного комитета по Хабаровскому краю и ЕАО.
«По данным следствия, 21 ноября в дневное время в бассейне "Дельфин"... вышла из строя подстанция подачи хлора, в результате чего находившиеся в воде граждане пострадали», - указали в ведомстве.
Посетителей госпитализировали, по факту ЧП возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав региона, после утечки пострадали десять человек, в том числе трое несовершеннолетних. Детей госпитализировали в состоянии средней тяжести, шесть взрослых доставили в отделение токсикологии, еще одного поместили в реанимацию.
Ранее в селе Косой Брод Свердловской области шесть детей отравились парами хлора во время празднования дня рождения в сауне.
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