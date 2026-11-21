Утечка хлора произошла в бассейне в Хабаровске, есть пострадавшие. Об этом сообщает управление Следственного комитета по Хабаровскому краю и ЕАО.

«По данным следствия, 21 ноября в дневное время в бассейне "Дельфин"... вышла из строя подстанция подачи хлора, в результате чего находившиеся в воде граждане пострадали», - указали в ведомстве.

Посетителей госпитализировали, по факту ЧП возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав региона, после утечки пострадали десять человек, в том числе трое несовершеннолетних. Детей госпитализировали в состоянии средней тяжести, шесть взрослых доставили в отделение токсикологии, еще одного поместили в реанимацию.

Ранее в селе Косой Брод Свердловской области шесть детей отравились парами хлора во время празднования дня рождения в сауне.

