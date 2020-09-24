«Совсем не шутки». Собянин заявил о сложной ситуации с COVID-19 в Москве

В таких условиях власти Москвы обсуждают возможность возвращения ограничительных мер для пожилых горожан и людей с хроническими заболеваниями, отмечает NEWS.ru. В частности, пожилым людям рекомендуют перейти на работу в удаленном режиме и отказаться от использования общественного транспорта. Прогулки ограничены не будут. Вместе с тем, «закрывать» экономику, а также восстанавливать пропускной режим в российской столице пока не планируется.

Ранее первый замглавы пресс-службы мэра столицы Борис Булай рассказал о просьбе перевести сотрудников на удаленную работу более пяти тысяч московских компаний. В мэрии отметили, что за последнюю неделю ежедневное число госпитализаций заболевших COVID-19 в Москве увеличилось примерно на 30%.

