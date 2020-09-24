«Совсем не шутки». Собянин заявил о сложной ситуации с COVID-19 в Москве

В Москве серьезно выросло число заболевших коронавирусом, которым требуется госпитализация, заявил в эфире «Россия-1» столичный мэр Сергей Собянин.

По его словам, ситуация в городе усложняется.

«Это уже совсем не шутки. Нужно беречься, соблюдать требования врачей», - отметил глава города.

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В таких условиях власти Москвы обсуждают возможность возвращения ограничительных мер для пожилых горожан и людей с хроническими заболеваниями, отмечает NEWS.ru. В частности, пожилым людям рекомендуют перейти на работу в удаленном режиме и отказаться от использования общественного транспорта. Прогулки ограничены не будут. Вместе с тем, «закрывать» экономику, а также восстанавливать пропускной режим в российской столице пока не планируется.

Ранее первый замглавы пресс-службы мэра столицы Борис Булай рассказал о просьбе перевести сотрудников на удаленную работу более пяти тысяч московских компаний. В мэрии отметили, что за последнюю неделю ежедневное число госпитализаций заболевших COVID-19 в Москве увеличилось примерно на 30%.

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ФОТО: Рамиль Ситдиков//РИА Новости
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