«Совсем не шутки». Собянин заявил о сложной ситуации с COVID-19 в Москве
В Москве серьезно выросло число заболевших коронавирусом, которым требуется госпитализация, заявил в эфире «Россия-1» столичный мэр Сергей Собянин.
По его словам, ситуация в городе усложняется.
«Это уже совсем не шутки. Нужно беречься, соблюдать требования врачей», - отметил глава города.
В таких условиях власти Москвы обсуждают возможность возвращения ограничительных мер для пожилых горожан и людей с хроническими заболеваниями, отмечает NEWS.ru. В частности, пожилым людям рекомендуют перейти на работу в удаленном режиме и отказаться от использования общественного транспорта. Прогулки ограничены не будут. Вместе с тем, «закрывать» экономику, а также восстанавливать пропускной режим в российской столице пока не планируется.
Ранее первый замглавы пресс-службы мэра столицы Борис Булай рассказал о просьбе перевести сотрудников на удаленную работу более пяти тысяч московских компаний. В мэрии отметили, что за последнюю неделю ежедневное число госпитализаций заболевших COVID-19 в Москве увеличилось примерно на 30%.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,1 млн+6 595 / сут.
Умерли
19 948+149 / сут.
Выздоровели
930 тыс.+6 130 / сут.
- В Госдуме предложили увеличить штраф за повторный ложный вызов скорой
- «Совсем не шутки». Собянин заявил о сложной ситуации с COVID-19 в Москве
- С октября в Москве планируются ограничения для горожан в возрасте 65+
- Британия обновила рекорд по числу заразившихся COVID-19 за сутки
- Лавров назвал делом чести для Германии достроить «Северный поток-2»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru