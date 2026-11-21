Английский игрок мюнхенского футбольного клуба «Бавария» Гарри Кейн получил травму в десятом туре чемпионата Германии и не будет выходить на поле несколько месяцев. Об этом говорится в сообщении команды в социальной сети Х.

Кейн был травмирован в домашнем матче немецкого чемпионата с «Кельном». Футболист получил разрыв связок левого голеностопа.

«Это было подтверждено обследованием, проведенным медицинским отделом "Баварии". 33-летний футболист пропустит следующие несколько месяцев», — отметили в клубе.

Как сообщает Sky Sport, на восстановление спортсмена уйдет не менее трех месяцев.

Гарри Кейн выступает за «Баварию» с 2023 года. В октябре игрок стал обладателем «Золотого мяча» — приза лучшему футболисту мира в сезоне-2025/26 по версии журнала France Football.

