Обладатель «Золотого мяча» Кейн пропустит несколько месяцев из-за травмы голеностопа
Английский игрок мюнхенского футбольного клуба «Бавария» Гарри Кейн получил травму в десятом туре чемпионата Германии и не будет выходить на поле несколько месяцев. Об этом говорится в сообщении команды в социальной сети Х.
Кейн был травмирован в домашнем матче немецкого чемпионата с «Кельном». Футболист получил разрыв связок левого голеностопа.
«Это было подтверждено обследованием, проведенным медицинским отделом "Баварии". 33-летний футболист пропустит следующие несколько месяцев», — отметили в клубе.
Как сообщает Sky Sport, на восстановление спортсмена уйдет не менее трех месяцев.
Гарри Кейн выступает за «Баварию» с 2023 года. В октябре игрок стал обладателем «Золотого мяча» — приза лучшему футболисту мира в сезоне-2025/26 по версии журнала France Football.
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