Близкая «удаленка». В Москве новый скачок COVID-19

Психологически важную отметку в тысячу человек преодолел показатель суточного прироста больных коронавирусной инфекцией в Москве, составив 1050 пациентов впервые с июня. Это заставило столичные власти выступить с предупреждением о необходимости соблюдать правила ношения медицинских масок в общественных местах и на транспорте.

Кроме того, горожанам рекомендовано сократить количество контактов. «Развитие ситуации с вирусом будет зависеть и от самих горожан», - заявили в Московском оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией. По его данным, среднесуточные темпы прироста новых случаев COVID-19 за последние две недели составляют 0,3%. Вместе с тем, ежедневное число госпитализированных за последнюю неделю увеличилось примерно на 30%, сообщили в штабе. В связи с новым подъемом заболеваемости COVID-19 в Москве подготовлен к полноценному развертыванию значительный резерв коечного фонда.

К ограничительным мерам, подобным тем, что были введены весной этого года, возвращаться очень не хотелось бы, заявил в четверг Владимир Путин на видеоконференции с вновь избранными губернаторами. Он указал, что в некоторых странах жесткие ограничения уже введены повторно. По его словам, в России «ситуация получше, только потому, что мы своевременно и эффективно принимаем необходимые меры. «Стоит только расслабиться, и ситуация может кардинально поменяться», - предупредил Путин.

Во избежание подобного развития событий следует наращивать масштабы тестирования на коронавирус и соблюдать «текущие необременительные требования», отметил президент. Эти проблемы, по его словам, нельзя уводить на второй план, «иначе они с новой силой полыхнут так, что нам мало не покажется, и это будет очень тяжелое испытание - и для граждан, и для страны, для нашей экономики». Путин велел собеседникам продолжать работу по противодействию коронавирусу «аккуратно, но настойчиво».

С рекомендациями перевести сотрудников на «удаленку» уже выступила мэрия Москвы. Письма с таким предложением получат более 5 тысяч компаний. Эта мера направлена на то, чтобы максимально ограничить людей от контактов, и на безопасность граждан, заявили в пресс-службе столичной мэрии. Весенний период антивирусной самоизоляции запомнился поголовным переводом компаний и предприятий, не связанных с жизнеобеспечением города, на удаленный режим работы или приостановкой их деятельности. Именно перевод работников на «удаленку» стал «одним из наиболее эффективных инструментов противодействия» коронавирусу, заявлял впоследствии мэр Москвы Сергей Собянин.

Статистические данные по числу вновь заболевших и последние шаги московских властей могут говорить о том, что повторная всеобщая «удаленка» не так уж и далеко.

