Новости за ночь: Назван признак наступления второй волны коронавируса

Главный показатель наступления второй волны коронавирусной инфекции - соотношение между числом заболевших и вылечившихся. Об этом сообщила директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович.

По ее словам, в Москве этот показатель положительный, так как число выписанных стабильно превышает число заболевших, передает РБК. Специалист отметила, что это хорошая динамика.

Близкая «удаленка». В Москве новый скачок COVID-19

Однако в некоторых регионах ситуация другая, например, в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. Попович при этом считает, что речь не идет о второй волне коронавируса, передает RT.

По ее мнению, в России продолжается первая волна, отмечает Ura.ru.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице серьезно выросло число заболевших коронавирусом, которым требуется госпитализация. По его словам, ситуация в городе усложняется. Он подчеркнул, что «это уже совсем не шутки», призвав жителей беречься и соблюдать требования врачей.

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
ТЕГИ:Коронавирус
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