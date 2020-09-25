Новости за ночь: Назван признак наступления второй волны коронавируса

Однако в некоторых регионах ситуация другая, например, в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. Попович при этом считает, что речь не идет о второй волне коронавируса, передает RT.

По ее мнению, в России продолжается первая волна, отмечает Ura.ru.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице серьезно выросло число заболевших коронавирусом, которым требуется госпитализация. По его словам, ситуация в городе усложняется. Он подчеркнул, что «это уже совсем не шутки», призвав жителей беречься и соблюдать требования врачей.

