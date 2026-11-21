Конгресс США может заблокировать финансирование систем компании SpaceX миллиардера Илона Маска, если администрация американского лидера Дональда Трампа и бизнесмен не расскажут, кто именно отдал приказ об ограничении работы Starshield на Украине. Об этом сообщает CNN.

Конгрессмен-демократ Джим Хаймс подчеркнул, что комитет не может выделять средства на разработку госсистем, которые правительство не будет полностью контролировать.