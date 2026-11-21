СМИ: Конгресс хочет лишить SpaceX финансирования из-за Украины
Конгресс США может заблокировать финансирование систем компании SpaceX миллиардера Илона Маска, если администрация американского лидера Дональда Трампа и бизнесмен не расскажут, кто именно отдал приказ об ограничении работы Starshield на Украине. Об этом сообщает CNN.
Конгрессмен-демократ Джим Хаймс подчеркнул, что комитет не может выделять средства на разработку госсистем, которые правительство не будет полностью контролировать.
Известно, что он уже направил директору Национальной разведки Джею Клейтону секретное письмо с требованием объяснить, что привело к ограничениям в работе Starshield на Украине в последние месяцы. Кроме того, Хаймс требует встречи с самим Маском, чтобы выяснить, были ли изменения внесены компанией в одностороннем порядке или же по указанию чиновников США. По данным источника, проблемы со спутниковой системой продолжались несколько недель в октябре 2026 года, но потом возобновились в начале ноября.
Ранее Илон Маск заявил, что ВСУ не смогли бы удержать линию фронта без спутниковой системы Starlink, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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