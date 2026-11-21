МО: ВС РФ поразили Криворожскую теплоэлектростанцию в Днепропетровской области
Минувшей ночью 21 ноября российские военные на Украине поразили Криворожскую теплоэлектростанцию в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
В ведомстве рассказали, что этот объект обеспечивал работу предприятий военной промышленности Украины. Кроме того, в населенном пункте Сарны в Ровенской области удар пришелся по электроподстанции 110 кВ, задействованной в подаче электроэнергии для таких же украинских заводов.
Также в районе Одессы на переходе морем было поражено морское судно типа «сухогруз», доставлявшее грузы двойного назначения для ВСУ, добавили в министерстве.
Ранее в МО объявили, что ночью субботы российские силы ПВО сбили над территорией страны 275 украинских беспилотников, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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