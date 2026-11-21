В ведомстве рассказали, что этот объект обеспечивал работу предприятий военной промышленности Украины. Кроме того, в населенном пункте Сарны в Ровенской области удар пришелся по электроподстанции 110 кВ, задействованной в подаче электроэнергии для таких же украинских заводов.

Также в районе Одессы на переходе морем было поражено морское судно типа «сухогруз», доставлявшее грузы двойного назначения для ВСУ, добавили в министерстве.

Ранее в МО объявили, что ночью субботы российские силы ПВО сбили над территорией страны 275 украинских беспилотников, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».