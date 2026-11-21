Всего во франшизе «Один дома» шесть частей, из которых Калкин принял участие лишь в двух фильмах. К выходу третьей ленты в 1997 году актер уже вырос из образа ребенка, поэтому создатели перезапустили франшизу с новым составом.

Издание Entertaiment Weekly писало, что, повзрослев, сам Маколей Калкин оказался «крайне избирательным» в выборе кинопроектов. В 2025 году актер на своем бенефисе предложил идею продолжения фильма «Один дома» и представил Кевина «либо вдовцом, либо разведенным», который воспитывает ребенка в одиночку.

Ранее блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian) в интервью НСН заявил, что Роберт Паттинсон стал бы неожиданной заменой Дэниэлу Крэйгу на роль агента 007, и зрителей этот экспериментальный ход точно привлечет.