Маколей Калкин вновь сыграет Кевина в продолжении «Один дома»
Студия 20th Century Studios начала раннюю разработку продолжения фильма «Один дома», а звезда первых частей франшизы Маколей Калкин вернется в проект в роли Кевина Маккаллистера. Об этом сообщают издания Deadline и Puck.
По данным источников, сценарий и продюсирование будущей ленты осуществляют Сет Роген и Эван Голдберг. Дуэт работает над «идеей Калкина».
Всего во франшизе «Один дома» шесть частей, из которых Калкин принял участие лишь в двух фильмах. К выходу третьей ленты в 1997 году актер уже вырос из образа ребенка, поэтому создатели перезапустили франшизу с новым составом.
Издание Entertaiment Weekly писало, что, повзрослев, сам Маколей Калкин оказался «крайне избирательным» в выборе кинопроектов. В 2025 году актер на своем бенефисе предложил идею продолжения фильма «Один дома» и представил Кевина «либо вдовцом, либо разведенным», который воспитывает ребенка в одиночку.
Ранее блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian) в интервью НСН заявил, что Роберт Паттинсон стал бы неожиданной заменой Дэниэлу Крэйгу на роль агента 007, и зрителей этот экспериментальный ход точно привлечет.
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