«Перекрёсток» и «Магнолию» в Москве закрыли за нарушение масочного режима

Заммэра напомнил, что масочно-перчаточный режим в столице не отменен. Он продолжает действовать на предприятиях торговли, а также в транспорте и других общественных местах.

Рейды по проверке соблюдения особого режима регулярно проводит Роспотребнадзор.

Всего за нарушение масочно-перчаточного режима приостановлена деятельность 43 предприятий торговли. Закрытие может действовать до 90 дней по решению суда. Мера может быть заменена штрафом.

