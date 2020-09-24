«Перекрёсток» и «Магнолию» в Москве закрыли за нарушение масочного режима

Деятельность нескольких магазинов торговых сетей «Перекресток» и «Магнолия» временно приостановлена из-за нарушения перчаточно-масочного режима. Об этом сообщил руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Путин выступил против нового карантина в России

Заммэра напомнил, что масочно-перчаточный режим в столице не отменен. Он продолжает действовать на предприятиях торговли, а также в транспорте и других общественных местах.

Рейды по проверке соблюдения особого режима регулярно проводит Роспотребнадзор.

Всего за нарушение масочно-перчаточного режима приостановлена деятельность 43 предприятий торговли. Закрытие может действовать до 90 дней по решению суда. Мера может быть заменена штрафом.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости//Наталья Селиверстова
ТЕГИ:КоронавирусМагазиныМосква
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры