«Перекрёсток» и «Магнолию» в Москве закрыли за нарушение масочного режима
Деятельность нескольких магазинов торговых сетей «Перекресток» и «Магнолия» временно приостановлена из-за нарушения перчаточно-масочного режима. Об этом сообщил руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
Заммэра напомнил, что масочно-перчаточный режим в столице не отменен. Он продолжает действовать на предприятиях торговли, а также в транспорте и других общественных местах.
Рейды по проверке соблюдения особого режима регулярно проводит Роспотребнадзор.
Всего за нарушение масочно-перчаточного режима приостановлена деятельность 43 предприятий торговли. Закрытие может действовать до 90 дней по решению суда. Мера может быть заменена штрафом.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru