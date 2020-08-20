Собянин не исключил возвращение школ на удаленку
20 августа 202022:07
Если один человек из класса заболеет коронавирусом, то весь класс придется отправить на удаленное обучение. Об этом сообщил интервью телеканалу «Россия 1» мэр Москвы Сергей Собянин.
Он уточнил, что в этом случае класс уйдет на двухнедельный карантин.
Ранее заммэра Москвы Владимир Ефимов заявил, что столичные власти не видят никаких оснований для закрытия предприятий и производств из-за коронавируса COVID-19, и не имеют таких планов.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
942 тыс.+4 785 / сут.
Умерли
16 099+110 / сут.
Выздоровели
756 тыс.+6 090 / сут.
- Собянин не исключил возвращение школ на удаленку
- В Минске задержан глава стачкома МАЗ
- ФК «Аякс» предложил за Суареса 15 миллионов евро
- Слепой на один глаз свидетель защиты Ефремова был без очков в день аварии
- Международные полеты разрешили из Казани, Калининграда и Новосибирска
20 августа 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru