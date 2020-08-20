Собянин не исключил возвращение школ на удаленку

Если один человек из класса заболеет коронавирусом, то весь класс придется отправить на удаленное обучение. Об этом сообщил интервью телеканалу «Россия 1» мэр Москвы Сергей Собянин.

Он уточнил, что в этом случае класс уйдет на двухнедельный карантин.

Генпрокуратура проверит готовность школ к 1 сентября

Ранее заммэра Москвы Владимир Ефимов заявил, что столичные власти не видят никаких оснований для закрытия предприятий и производств из-за коронавируса COVID-19, и не имеют таких планов.



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ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
ТЕГИ:КоронавирусКарантинСергей Собянин
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