Собянин не исключил возвращение школ на удаленку

Если один человек из класса заболеет коронавирусом, то весь класс придется отправить на удаленное обучение. Об этом сообщил интервью телеканалу «Россия 1» мэр Москвы Сергей Собянин.

Он уточнил, что в этом случае класс уйдет на двухнедельный карантин.