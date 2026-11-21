СМИ: В молоке «Агуша» обнаружили превышение кальция
В детском молоке «Агуша» обнаружили почти в 2,5 раза больше кальция, чем указано на упаковке. Об этом сообщает канал Baza в «Максе».
По данным источника, продукцию с превышением обнаружили в магазине «Лента» в Кургане. Вместо заявленных 100 мг кальция в лаборатории нашли в пачке молока 222 мг.
Отмечается, что это количество укладывается в допустимые нормы, но в Роспотребнадзоре заявили, что сама маркировка вводит покупателей в заблуждение. В связи с этим производителю выдали предостережение.
При этом, по словам врачей, переизбыток кальция может привести к образованию камней в почках. Врач-педиатр Анна Левадная рассказала изданию, что из-за его переизбытка у детей также могут появиться соли в почках. Особенно осторожно нужно быть, если ребенок принимает много витамина D или у него уже есть заболевания почек, добавила специалист.
Ранее врач-диетолог, эндокринолог ОН КЛИНИК Евгения Байтурова заявила, что регулярное употребление сладких газированных напитков опасно для здоровья, особенно у детей, и может спровоцировать ряд заболеваний, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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