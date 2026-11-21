Отмечается, что это количество укладывается в допустимые нормы, но в Роспотребнадзоре заявили, что сама маркировка вводит покупателей в заблуждение. В связи с этим производителю выдали предостережение.

При этом, по словам врачей, переизбыток кальция может привести к образованию камней в почках. Врач-педиатр Анна Левадная рассказала изданию, что из-за его переизбытка у детей также могут появиться соли в почках. Особенно осторожно нужно быть, если ребенок принимает много витамина D или у него уже есть заболевания почек, добавила специалист.

Ранее врач-диетолог, эндокринолог ОН КЛИНИК Евгения Байтурова заявила, что регулярное употребление сладких газированных напитков опасно для здоровья, особенно у детей, и может спровоцировать ряд заболеваний, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».