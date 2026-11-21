Пассажиры рассказали, что по прилете в Новокузнецк им заявили, что багаж остался в аэропорту вылета. Путешественники попытались дозвониться на горячую линию перевозчика, но им не ответили. В самом аэропорту на стойке информации пассажиров заставили писать заявления о пропаже багажа.

Известно, что многие путешественники прилетели на открытие горнолыжного сезона в Шерегеш, а в чемоданах остались все необходимые вещи для отдыха. При этом дату доставки багажа в Новокузнецк представители авиакомпании так и не назвали.

Ранее глава Союза потребителей России Алексей Койтов в интервью НСН рассказал, что при массовых отменах рейсов авиакомпании возвращают деньги не всем пассажирам, а быстрее отдают их тем, кто больше возмущается, авиаперевозчики оплачивают расходы потребителей, только если сами виноваты в отмене или переносе рейса, но не в форс-мажорных ситуациях, при которых, кстати, растет спрос на страховки.

