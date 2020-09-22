Минздрав рекомендует предприятиям сохранить удаленную работу

Российским предприятиям – там, где возможен удаленный режим работы – следует рассмотреть этот вариант занятости сотрудников для профилактики COVID-19. Об этом заявил главный внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов, пишет РИА Новости

Кроме того, он добавил, что одной из самых важных мер для сдерживания распространения COVID-19 является ношение защитных масок. Также Чуланов призвал не забывать про соблюдение социальной дистанции, дезинфекцию и самоизоляцию для людей с высоким риском тяжелых заболеваний.

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А ранее с рекомендациями оставить сотрудников на удалёнке выступил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Я бы рекомендовал всем руководителям предприятий независимо от формы собственности, если можно <...>, продолжать организовывать дистанционную работу», — призвал градоначальник в эфире России 24.

Собянин подчеркнул, что улучшение эпидемиологической обстановки зависит, в том числе, и от удалённой работы. Чем больше людей трудятся дистанционно, тем меньше они перемещаются по городу и контактируют друг с другом, подчеркивает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Песня
ТЕГИ:РаботаКоронавирусМинздрав
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