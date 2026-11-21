По его словам, в Подлесных Новоселках Севского района дрон-камикадзе ударил по движущемуся автомобилю.

«44-летний водитель получил ранения. Он госпитализирован», - написал губернатор на платформе «Макс».

Кроме того, в селе Воронок Стародубского района при атаке пострадал 21-летний молодой человек, который ехал на мопеде. Раненого доставили в больницу.

Между тем в Курске при атаке украинских беспилотников пострадали 13 человек.

