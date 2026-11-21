В Брянской области два человека пострадали из-за атаки ВСУ
Двое мирных жителей пострадали в результате атак украинских БПЛА в Брянской области. Об этом сообщил глава региона Егор Ковальчук.
По его словам, в Подлесных Новоселках Севского района дрон-камикадзе ударил по движущемуся автомобилю.
«44-летний водитель получил ранения. Он госпитализирован», - написал губернатор на платформе «Макс».
Кроме того, в селе Воронок Стародубского района при атаке пострадал 21-летний молодой человек, который ехал на мопеде. Раненого доставили в больницу.
Между тем в Курске при атаке украинских беспилотников пострадали 13 человек.
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