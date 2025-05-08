Сотни российских туристов застряли в аэропортах из-за транспортного коллапса

Вражеские дроны в том числе были уничтожены в столичном регионе. В связи с атакой в московских аэропортах, а также в авиагаванях Санкт-Петербурга, Сочи, Калуги и других городов были отменены рейсы на вылет и прилет. При этом сотни российских туристов до сих пор ждут свои самолеты.

КОЛЛАПС ПРОДОЛЖАЕТСЯ

8 мая в Минтрансе сообщили, что аэропорты Москвы начнут работать в штатном режиме к 18:00 часам этого дня. По данным ведомства, по состоянию на утро четверга в аэропортах «Шереметьево», «Внуково», «Домодедово» и «Жуковском» на вылет задержан 51 рейс, на прилет — 43. На задержанных рейсах будет перевезено свыше 14 тысяч человек, передает RT.