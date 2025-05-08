Сотни российских туристов застряли в аэропортах из-за транспортного коллапса
Это произошло после того, как в аэропортах ряда российских городов ввели план «Ковер» из-за атаки БПЛА ВСУ. По информации СМИ, некоторые туристы ожидали свои рейсы более 30 часов.
Вражеские дроны в том числе были уничтожены в столичном регионе. В связи с атакой в московских аэропортах, а также в авиагаванях Санкт-Петербурга, Сочи, Калуги и других городов были отменены рейсы на вылет и прилет. При этом сотни российских туристов до сих пор ждут свои самолеты.
КОЛЛАПС ПРОДОЛЖАЕТСЯ
8 мая в Минтрансе сообщили, что аэропорты Москвы начнут работать в штатном режиме к 18:00 часам этого дня. По данным ведомства, по состоянию на утро четверга в аэропортах «Шереметьево», «Внуково», «Домодедово» и «Жуковском» на вылет задержан 51 рейс, на прилет — 43. На задержанных рейсах будет перевезено свыше 14 тысяч человек, передает RT.
До этого представители Росавиации объявили, что из 186 самолетов, которые с 6 по 7 мая совершили посадки на запасных аэродромах из-за ограничений на использование воздушного пространства, в аэропорты первоначального назначения перелетели 165 самолетов. Это составляет 89%, пишет RT.
Но все же некоторые переносы рейсов в столичных аэропортах весьма ощутимы по времени. Так, например, вылет в Анталью из «Внуково», согласно информации на онлайн-табло, перенесен с 10:30 на 21:40, в Минеральные Воды — с 10:00 на 17:00. В «Домодедово» рейс во Владикавказ отложен с 10:00 на 16:45, в Минеральные Воды — с 11:00 на 18:00. В «Шереметьево» рейс в Баку сдвинули с 10:35 до 22:00, отложены вылеты в Махачкалу, Сочи, Стамбул и другие города.
Известно, что авиакомпания «Turkish Airlines» 8 мая сняла все рейсы в Анталью, Бодрум и Даламан из Москвы и Санкт-Петербурга. В расписании аэропортов остались лишь рейсы в Стамбул, следует из данных на онлайн-табло «Внуково». В то же время российские туристы застряли и в турецком Даламане. Там их рейс во «Внуково» отменили без объяснений.
ОТПУСК ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Накануне Telegram-канал «Shot» писал, что примерно тысяче россиян пришлось незапланированно продлить отпуск в Турции из-за отмены или длительного переноса рейсов на родину. По данным источника, пассажиров четырех рейсов, которые не смогли вылететь в Москву, заселили в пятизвездочный отель с питанием.
Известно, что они вылетели из Антальи во «Внуково» рейсом авиакомпании «Pegasus Airlines» вечером 7 мая. При этом 1,5 часа самолет кружил в небе и в итоге вернулся в турецкий аэропорт. Уже после полуночи всех туристов организованно отвезли в отель. Там же в настоящий момент находятся туристы еще с трех отмененных рейсов в Россию. Когда люди смогут улететь в Москву и Питер, им пока не сообщают.
Согласно информации канала, еще 200 россиян застряли в аэропорту Даламана. Сообщается, что их не обеспечивают водой и ваучерами на еду. Люди спят на полу и чемоданах.
Серьезное недовольство среди туристов вызвало и изменение в расписании рейсов в Египет, а также в обратном направлении. Одна из пассажирок рейса «Red Sea Airlines», который должен был лететь в Шарм-эль-Шейх из «Шереметьево» еще 6 мая в 16:55, рассказала изданию «Noi.md», что полет до сих пор не состоялся.
«Авиакомпания не выходит на контакт, не объясняет ничего. В терминале — давка, "яблоку негде упасть", особенно много детей. Кафе не справляются: очереди за едой по ваучерам растягиваются на 1-2 часа», - объяснила она.
Также известно, что с полуночи 8 мая в аэропорту «Пулково» были отменены 18 рейсов, еще 26 задержаны.
СБОИ ИЗ-ЗА АТАК БПЛА
Массовые атаки беспилотников с 6 мая и закрытие аэропортов привели к сбоям в авиасообщении. Так, авиакомпания «Победа» из-за ограничений отменила часть рейсов 6 и 7 мая. Тогда «Аэрофлот» тоже предупредил о возможной отмене и об объединении ряда рейсов. Пассажирам предложили перебронировать билеты при наличии свободных мест или полностью возместить их стоимость.
7 мая были задержаны 17 рейсов «Уральских авиалиний», 12 сели на запасных аэродромах. Авиаперевозчик дал пассажирам возможность изменить дату вылета или оформить вынужденный возврат.
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В «Домодедово» вместе с другими ожидающими вылета пассажирами оказались музыканты Государственного Кремлевского духового оркестра. Они решили поднять застрявшим туристам настроение, устроив в терминале внеплановую репетицию, передает Telegram-канал «Baza».
Один из рейсов Дубай-Москва сел в Казани, после чего его пассажиров несколько часов продержали в воздушном судне. В петербургском «Пулково», который принял десятки перенаправленных рейсов, множество самолетов стояло в очереди на высадку туристов. В одном из них застрял народный артист России, певец Николай Басков, пишет «Радиоточка НСН».
СИТУАЦИЯ НА ЗЕМЛЕ
По данным Минтранса, на ключевых направлениях железнодорожного транспорта на ближайшие даты имеются свободные места. При необходимости, по заявке Росавиации, количество мест может быть увеличено за счет изменения схем поездов, добавления вагонов.
Отмечается, что на наиболее востребованном направлении Москва – Санкт-Петербург 8 мая есть более 2 тысяч 540 свободных мест, из Петербурга в Москву — 4 тысячи 508 мест. На 9 мая — более 8 тысяч 430 и 8 тысяч 108 мест соответственно.
При этом известно, что с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет, а досмотр одного автомобиля занимает до пяти минут. В ведомстве пообещали, что в случае скопления машин для пассажиров будет организована раздача воды и оказана вся необходимая помощь.
«Команда Минтранса России продолжит работу в усиленном режиме: держим руку на пульсе для обеспечения безопасного и комфортного перемещения на всех видах транспорта», - говорится в Telegram-канале министерства.
В ведомстве добавили, что работа воздушного транспорта в условиях ограничений находится на особом контроле министерства и Росавиации. На фоне произошедшего коллапса руководителям авиакомпаний и аэропортов рекомендовано адекватно подходить к тарифной политике, проверить наличие необходимых ресурсов для работы в случае возникновения сбойных ситуаций.
В Telegram-канале Минтранса также сказано, что следует усилить и зарезервировать дополнительный персонал, корректно сформировать резерв воздушных судов, проверить работу колл-центров и заблаговременно информировать пассажиров об изменениях в выполнении рейсов.
«Длительное ожидание на борту воздушного судна в ожидании открытия аэропорта недопустимо. Перевозчики должны принять меры по оперативному решению таких ситуаций», - подчеркнул замминистра транспорта Владимир Потешкин, добавив, что спорные моменты должны решаться в пользу пассажиров.
Ранее вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» сообщил, что ночью 7 мая случился коллапс, так как авиакомпании не могли быстро получить разрешения на новые маршруты не через Пакистан, но вопрос уже решен.
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