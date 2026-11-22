Речь идет о «валящем с ног вирусе» в Казахстане. Роспотребнадзор со ссылкой на официальную информацию казахстанских властей отмечает, что эпидемиологическая ситуация с заболеваемостью вирусными инфекциями и гриппом в Казахстане соответствует сезонному подъему.

До этого Telegram-канал Shot сообщил, что в Казахстане произошла вспышка неизвестного вируса, который поражает детей. Известно о более 10 тысячах случаев заражения.

Ранее в РФ исключили наличие в мире вирусов, способных сейчас вызвать пандемию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

