Роспотребнадзор запросил данные о вспышке неизвестного вируса в Казахстане
Роспотребнадзор запросил у Министерства здравоохранения Казахстана информацию об эпидемиологической ситуации в стране, сообщает пресс-служба ведомства в «Макс».
Речь идет о «валящем с ног вирусе» в Казахстане. Роспотребнадзор со ссылкой на официальную информацию казахстанских властей отмечает, что эпидемиологическая ситуация с заболеваемостью вирусными инфекциями и гриппом в Казахстане соответствует сезонному подъему.
До этого Telegram-канал Shot сообщил, что в Казахстане произошла вспышка неизвестного вируса, который поражает детей. Известно о более 10 тысячах случаев заражения.
Ранее в РФ исключили наличие в мире вирусов, способных сейчас вызвать пандемию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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