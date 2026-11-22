ОП: Должен быть веден тотальный запрет вейпов по всей России
В России должен быть введен тотальный запрет на продажу вейпов на федеральном уровне, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление заместителя секретаря Общественной палаты РФ Владислава Гриба.
По его словам, ограничения на уровне отдельных регионов не принесут ожидаемого эффекта. «У нас получится, что при запрете продажи вейпов в одном регионе их можно будет легко купить в соседнем», - указал Гриб.
Отмечается, что границы регионов иногда проходят чуть ли не по улице. «У нас нет границ, у нас свободное передвижение товаров и услуг, просто люди будут ездить в другой регион покупать вейпы», - подчеркнул заместитель секретаря.
Полный запрет на розничную продажу вейпов и жидкостей для них с весны следующего года решили установить в 32 регионах России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- ОП: Должен быть веден тотальный запрет вейпов по всей России
- Трамп не знает, кто причастен к атаке на ФБР
- Фидан: Израиль может начать военную операцию против Сирии
- Трамп: США грозит банкротство из-за потолка госдолга
- КСИР нанес удар по радарам систем Patriot ВС США в Бахрейне
- Трамп опубликовал фото с Путины, назвав президента РФ другом
- Роспотребнадзор запросил данные о вспышке неизвестного вируса в Казахстане
- СМИ: Финляндия пытается взыскать с РФ и «Газпрома» более 25 млрд евро
- СК: Похищенного 10-летнего мальчика спасли в Свердловской области
- «Ахмат» на выезде обыграл ЦСКА в матче 15-го тура РПЛ