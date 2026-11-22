По его словам, ограничения на уровне отдельных регионов не принесут ожидаемого эффекта. «У нас получится, что при запрете продажи вейпов в одном регионе их можно будет легко купить в соседнем», - указал Гриб.

Отмечается, что границы регионов иногда проходят чуть ли не по улице. «У нас нет границ, у нас свободное передвижение товаров и услуг, просто люди будут ездить в другой регион покупать вейпы», - подчеркнул заместитель секретаря.

Полный запрет на розничную продажу вейпов и жидкостей для них с весны следующего года решили установить в 32 регионах России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

