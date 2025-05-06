РСТ: В России вырос спрос на путешествия в места с аномалиями

Так, россияне скупают туры на остров Ольхон на Байкале, в Карелию, на плато Путорана в Красноярском крае. Кроме того, нарасхват и экскурсии по дворцам Санкт-Петербурга.

В РСТ также рассказали, что интерес к таким мистическим направлениям зачастую проявляют россияне, увлекающиеся эзотерикой и необычными поездками. Кроме того, подобными турами интересуется молодежь, ищущая острых ощущений и ярких фотографий для соцсетей.

Ранее президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес заявил о намерении установить прямое авиасообщение между Петербургом и Гаваной, напоминает RT.

