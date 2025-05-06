РСТ: В России вырос спрос на путешествия в места с аномалиями
В России вырос спрос на путешествия по местам с аномалиями и мистическими загадками, рассказали в Российском союзе туриндустрии (РСТ).
Так, россияне скупают туры на остров Ольхон на Байкале, в Карелию, на плато Путорана в Красноярском крае. Кроме того, нарасхват и экскурсии по дворцам Санкт-Петербурга.
В РСТ также рассказали, что интерес к таким мистическим направлениям зачастую проявляют россияне, увлекающиеся эзотерикой и необычными поездками. Кроме того, подобными турами интересуется молодежь, ищущая острых ощущений и ярких фотографий для соцсетей.
Ранее президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес заявил о намерении установить прямое авиасообщение между Петербургом и Гаваной, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru