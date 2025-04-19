В Турции намерены расследовать обстоятельства пожара в Superjet и потребовать «Азимут» возместить расходы
Инцидент с самолетом Sukhoi Superjet 100-95LR, выполнявшим рейс Сочи-Анталья, произошел в турецком аэропорту вечером 24 ноября 2024 года.
Юристы в Турции потребовали расследовать обстоятельства пожара, произошедшего в ноябре прошлого года в аэропорту Анталии в самолете «Азимута», на борту которого находились российские туристы. По их информации, причиной возгорания мог стать злой умысел для получения страховых выплат. При этом турецкие власти также могут потребовать от авиакомпании возмещения расходов.
ИСК И ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ
В Турции юристы потребовали расследовать утверждения ряда участников коллективного иска о возможном злом умысле как причине пожара после жесткой посадки самолета российской авиакомпании «Азимут» в аэропорту Антальи в ноябре 2024 года. Об этом РИА Новости сообщил турецкий адвокат Джандаш Гюрол. По его словам, министерство транспорта Турции также ведет отдельное расследование инцидента.
«Когда будут опубликованы расшифровки с черных ящиков самолета, станет понятна причина инцидента. Говорят, что это ЧП, но мои истцы утверждают, что это неслучайный инцидент. Посмотрим, что покажет следствие, мы как адвокаты лишь требуем расследовать подобные утверждения, мы все-таки не специалисты по авиации или пожарам», - заявил юрист.
Гюрол также объявил, что турецкие власти могут потребовать от авиакомпании «Азимут» возмещения расходов в связи с пожаром в аэропорту Антальи.
«Безусловно, предполагается, что власти Турции потребуют с компании компенсацию за тушение пожара, проведенное техническое обслуживание, помимо этого, из-за инцидента возникли перебои в авиасообщении. Это расследование близится к завершению, мы хотим участвовать в нем», - добавил адвокат.
Джандаш Гюрол представляет интересы ряда пассажиров самолета Superjet «Азимута», которые подали коллективные иски против авиакомпании и обвинили ее представителей в мошенничестве и умышленной аварии. До этого в организации говорили, что самолет не горел, и что воспламенилось топливо на бетоне, которое вытекло из топливного бака в результате деформации после грубой посадки самолета.
Согласно документам, с которыми ознакомилось издание, юристы подали иски против представительства «Азимута» в Стамбуле и центрального офиса фирмы в России, а также против капитана самолета и второго пилота Superjet. Адвокаты потребовали возбудить уголовное дело по статьям турецкого уголовного кодекса об умышленном создании угрозы общественной безопасности, умышленном нарушении правил транспорта и нанесении телесных повреждений. По второму иску — о мошенничестве с целью получения страховых выплат и умышленном поджоге.
После случившегося заслуженный пилот России Юрий Сытник в беседе с НСН заявил, что пилоты должны уметь сажать самолет в любых погодных условиях, однако в любой нештатной ситуации есть запасные аэродромы.
«"Азимут" подготовил экипаж, который сжег и разломал самолет. Повезло, что обошлось без жертв! Сейчас все будут говорить, что шасси у самолета слабое, что оно не там крепится, а при разрушении шасси повреждает топливные баки, из которых начинает вытекать топливо. А кто вам вообще позволил разрушать самолет, сажать самолет с такой силой, чтобы у него отваливалось шасси? Самолеты же не рассчитаны на то, чтобы их били об полосу», - сказал он.
ЖЕСТКАЯ ПОСАДКА И ПОЖАР
Вечером 24 ноября 2024 года после посадки самолета Sukhoi Superjet 100-95LR, выполнявшего рейс Сочи-Анталья, начался пожар. Представители Росавиации объявили, что в результате инцидента никто не пострадал.
Известно, что пожарные в аэропорту Антальи приступили к тушению пожара после посадки самолета «Азимута» через две минуты после получения сообщения от пилотов. Руководство провинции также сообщало, что за семь минут были эвакуированы 89 пассажиров и шесть членов экипажа. В ночь после инцидента аэропорт Антальи не принимал рейсы более семи часов, а вылеты осуществлялись с ВПП для военных рейсов.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности по факту возгорания самолета в Анталии. По предварительной информации СК, причиненный в результате происшествия ущерб составил не менее 1 млн рублей.
В самой авиакомпании заявляли, что причиной жесткой посадки самолета в аэропорту Антальи стал непрогнозируемый сдвиг ветра. Однако после случившегося заслуженный летчик РФ Владимир Попов в интервью НСН предположил, что причиной этого ЧП стала не только сложная погода, но и ошибки в пилотировании.
«Скорее всего, была не очень хорошая видимость за счет погодных условий. Также надо учитывать боковой ветер. Тут все зависит от того, какой силы он был и под каким углом подхода к полосе. Перед посадкой нужно еще выровнять самолет строго по осевой полосе. А если летчик этого не успевает сделать, то получается боковой удар. Поэтому не исключено, что экипаж просто поторопился выполнять переход от приборного полета к визуальному. В таком случае глаза экипажа не успевают "привязаться" к высоте, которая называется высотой выравнивания. Перед касанием самолета о полосу нужно обязательно потянуть штурвал на себя, чтобы не было отхода от полосы, и посадка произошла мягко. Этого как раз не было, потому что пилоты упустили контроль и за приборами, и за визуальным обнаружением», - объяснил он.
При этом президент общероссийской общественной организации «Содружество ветеранов гражданской авиации», заслуженный пилот СССР Жорж Шишкин считает, что ЧП произошло из-за безграмотного конструирования самолета.
«Погода была штатная, здесь не надо сваливать на сдвиг ветра. Да, была сложная посадка, но самолет безграмотно сконструирован. По всем международным нормам летной годности при повреждении шасси не должны повреждаться топливные баки. А в этом самолете как раз так и сделано», - заметил собеседник НСН.
На фоне случившегося в авиакомпании и четырех аэропортах провели внеплановые проверки. РИА Новости сообщало, что специалисты оценивали летную годность самолетов «Азимута», сертификацию и соответствие воздушных судов критериям безопасности.
После ЧП в аэропорту Анталии с самолетом Sukhoi Superjet «Азимута» произошло еще несколько инцидентов с подобными воздушными суднами этой авиакомпании. Всего через несколько дней, 28 ноября 2024 года, самолет «Азимута» не смог вылететь из Саранска из-за поломки двигателя.
1 декабря 2024 года самолет SSJ-100, летевший в Сочи, совершил экстренную посадку в аэропорту Минеральных Вод. Причиной этому могло стать то, что на судне сработал датчик неисправности топливного фильтра, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В театре им. Ленсовета не подтвердили подозрение на перелом ребер у Михаила Боярского
- «Лиза Алерт»: В РФ чаще всего пропадают мужчины средних лет
- Симоньян рассказала о состоянии находящегося в коме режиссера Кеосаяна
- Росстат: Приготовление кулича с изюмом и глазурью обойдется в 271 рубль
- «Аэрофлот» опроверг данные о выкате самолета за пределы ВПП в Кемерове
- СМИ: Израиль допускает удар по ядерным объектам Ирана в ближайшие месяцы
- В Тюмени потушили пожар в кафе торгового центра
- СК установил командиров ВСУ, причастных к атаке на Курск 15 апреля
- В аэропорту Кемерово самолет выкатился за пределы ВПП
- Экс-футболист сборной Хорватии Покривач погиб в ДТП
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru