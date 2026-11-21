«Ахмат» на выезде обыграл ЦСКА в матче 15-го тура РПЛ
Грозненский «Ахмат» обыграл московский ЦСКА в выездном матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, прошедшая в столице, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей из Чеченской Республики.
Счет в матче был открыт только во втором тайме, когда Лечи Садулаев уверенно реализовал пенальти на 52-й минуте. Спустя 11 минут Георгий Мелкадзе удвоил преимущество грозненцев. Армейцы смогли сократить отставание в счете лишь на 69-й минуте благодаря точному удару Энрике Кармо, но спасти матч и сравнять счет им не удалось.
Благодаря этой победе «Ахмат» набрал 17 очков и поднялся на 11-ю строчку турнирной таблицы РПЛ. ЦСКА продолжает занимать пятое место, имея в своем активе 26 баллов.
В следующем туре чемпионата России, который состоится 28 ноября, «Ахмат» на выезде сыграет с калининградской «Балтикой». ЦСКА в этот же день примет на своем поле текущего лидера сезона – санкт-петербургский «Зенит», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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