Счет в матче был открыт только во втором тайме, когда Лечи Садулаев уверенно реализовал пенальти на 52-й минуте. Спустя 11 минут Георгий Мелкадзе удвоил преимущество грозненцев. Армейцы смогли сократить отставание в счете лишь на 69-й минуте благодаря точному удару Энрике Кармо, но спасти матч и сравнять счет им не удалось.

Благодаря этой победе «Ахмат» набрал 17 очков и поднялся на 11-ю строчку турнирной таблицы РПЛ. ЦСКА продолжает занимать пятое место, имея в своем активе 26 баллов.

В следующем туре чемпионата России, который состоится 28 ноября, «Ахмат» на выезде сыграет с калининградской «Балтикой». ЦСКА в этот же день примет на своем поле текущего лидера сезона – санкт-петербургский «Зенит», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».