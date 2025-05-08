Рейс Стамбул - Санкт-Петербург развернулся над Румынией и вернулся в Турцию
Рейс Стамбул — Санкт-Петербург на полпути развернулся и вернулся в Турцию, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
Борт авиакомпании Ajet VF291 должен был приземлиться в Питере в 00:45, однако над Румынией самолет развернули. В Стамбуле пассажиров вывели из самолета.
Им заявили, что решение было принято из-за закрытия воздушного пространства Пулково, однако Росавиация об этом не сообщала, рейсы в Пулково продолжают выполняться.
Тем временем, в Москве продолжаются массовые задержки рейсов в аэропортах. У многих сдают нервы — люди плачут, ругаются с представителями авиакомпаний, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru