Рейс Стамбул - Санкт-Петербург развернулся над Румынией и вернулся в Турцию

Борт авиакомпании Ajet VF291 должен был приземлиться в Питере в 00:45, однако над Румынией самолет развернули. В Стамбуле пассажиров вывели из самолета.

Им заявили, что решение было принято из-за закрытия воздушного пространства Пулково, однако Росавиация об этом не сообщала, рейсы в Пулково продолжают выполняться.

Тем временем, в Москве продолжаются массовые задержки рейсов в аэропортах. У многих сдают нервы — люди плачут, ругаются с представителями авиакомпаний, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

