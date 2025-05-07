«Пассажиров недопустимо держать в самолете часами, не высаживая их в здание аэропорта. Но тут нет четких правил. В аэропорту есть четкие правила о том, что пассажиров надо покормить через два часа, разместить в гостиницах через шесть часов. При этом в отношении самолета есть санитарные нормы по температуре. Если двигатель не работает, от аккумуляторов нельзя долго поддерживать комфортную температуру. Также есть правило, что необходимо постоянно снабжать пассажиров водой, а через четыре часа предоставить горячее питание. Конечно, эти условия редко могут быть выполнены, поэтому надо пассажиров высаживать. Я не верю, что пассажиров нельзя было высадить. Это нужно расследовать, пассажиры должны писать жалобы: сначала претензии к авиакомпании, потом жаловаться в Роспотребназдор, можно в суд обратиться за выплатами компенсаций. Авиакомпании должны быть готовы к таким ситуациям», - рассказал он.

По его словам, в этом случае затраты ложатся на авиакомпанию, которая пытается сэкономить, но есть вопросы и к аэропортам.

«Это платная операция, авиакомпания должна платить за подачу трапа, автобуса. Очень часто авиакомпании на этом экономят. Поэтому никакой коллапс здесь не должен служить оправданием. Другой вопрос в том, есть ли в аэропорту необходимое количество трапов, мощности общественного питания. Как правило, в крупных аэропортах это есть. Запасными для столичных аэропортов являются питерский аэропорт, а также Казань, Нижний Новгород. Аэропорты этих городов должны быть оснащены всем необходимым», - добавил собеседник НСН.

Ранее певец, народный артист России Николай Басков заявил, что несколько часов не может покинуть самолет, на котором прилетел в Санкт-Петербург. Об этом исполнитель сообщил в соцсетях, добавив, что пассажиры сидят в самолете шесть часов, передает «Радиоточка НСН».

