Россиянам посоветовали требовать компенсацию за часы ожидания в самолете
Председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков заявил НСН, что авиакомпания должна платить за подачу трапа, автобуса, поэтому очень часто на этом пытаются экономить.
Если пассажиров держали в самолете несколько часов при некомфортной температуре, без еды и воды, можно смело подавать в суд и требовать от авиакомпании компенсаций, заявил НСН председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков.
Минтранс РФ сообщил о недопустимости длительного нахождения пассажиров на борту самолета в ожидании открытия аэропорта, напомнив авиакомпаниям о правилах при задержках рейсов. Кроме того, в министерстве рекомендовали адекватно подходить к тарифной политике во время повышенной нагрузки. 7 мая десятки рейсов в аэропортах Внуково, Шереметьево и Домодедово перенесены или отменены из-за введения ограничений на полеты. Многие пассажиры ожидают посадку со вчерашнего дня. Янков рассказал, что делать гражданам в таких случаях.
«Пассажиров недопустимо держать в самолете часами, не высаживая их в здание аэропорта. Но тут нет четких правил. В аэропорту есть четкие правила о том, что пассажиров надо покормить через два часа, разместить в гостиницах через шесть часов. При этом в отношении самолета есть санитарные нормы по температуре. Если двигатель не работает, от аккумуляторов нельзя долго поддерживать комфортную температуру. Также есть правило, что необходимо постоянно снабжать пассажиров водой, а через четыре часа предоставить горячее питание. Конечно, эти условия редко могут быть выполнены, поэтому надо пассажиров высаживать. Я не верю, что пассажиров нельзя было высадить. Это нужно расследовать, пассажиры должны писать жалобы: сначала претензии к авиакомпании, потом жаловаться в Роспотребназдор, можно в суд обратиться за выплатами компенсаций. Авиакомпании должны быть готовы к таким ситуациям», - рассказал он.
По его словам, в этом случае затраты ложатся на авиакомпанию, которая пытается сэкономить, но есть вопросы и к аэропортам.
«Это платная операция, авиакомпания должна платить за подачу трапа, автобуса. Очень часто авиакомпании на этом экономят. Поэтому никакой коллапс здесь не должен служить оправданием. Другой вопрос в том, есть ли в аэропорту необходимое количество трапов, мощности общественного питания. Как правило, в крупных аэропортах это есть. Запасными для столичных аэропортов являются питерский аэропорт, а также Казань, Нижний Новгород. Аэропорты этих городов должны быть оснащены всем необходимым», - добавил собеседник НСН.
Ранее певец, народный артист России Николай Басков заявил, что несколько часов не может покинуть самолет, на котором прилетел в Санкт-Петербург. Об этом исполнитель сообщил в соцсетях, добавив, что пассажиры сидят в самолете шесть часов, передает «Радиоточка НСН».
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