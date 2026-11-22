КСИР нанес удар по радарам систем Patriot ВС США в Бахрейне
Корпус стражей исламской революции, который является элитной частью ВС Ирана сообщил, что нанес ракетно-беспилотный удар по позициям ВС США на базах Эр-Рифаа и Авали в Бахрейне, сообщает ТАСС.
В результате были поражены два радара систем ПВО Patriot. Удар нанесли аэрокосмические силы в ходе комбинированной операции. Это стало ответом на нарушение воздушного пространства Ирана американскими беспилотниками.
Ранее стало известно, что Трамп допустил паузу в ударах по Ирану до новых провокаций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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