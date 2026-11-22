В результате были поражены два радара систем ПВО Patriot. Удар нанесли аэрокосмические силы в ходе комбинированной операции. Это стало ответом на нарушение воздушного пространства Ирана американскими беспилотниками.

Ранее стало известно, что Трамп допустил паузу в ударах по Ирану до новых провокаций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

