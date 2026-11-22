По его словам, это грозит новым конфликтом и усилением нестабильности в регионе. «Об этом говорим и мы, и наши союзники в регионе американцам и европейцам», – указал глава внешнеполитического ведомства.

Он отметил, что последствия возможного военного вмешательства Израиля могут выйти за пределы Сирии и затронуть другие страны региона. Анкара совместно с региональными союзниками информирует США и европейские государства о рисках такого сценария.

Ранее израильский удар по Сирии назвали проверкой альянса Турции и Саудовской Аравии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

