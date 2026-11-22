Фидан: Израиль может начать военную операцию против Сирии
Не исключено, что Израиль начнет военную операцию против Сирии, сообщил в эфире TGRT Haber министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.
По его словам, это грозит новым конфликтом и усилением нестабильности в регионе. «Об этом говорим и мы, и наши союзники в регионе американцам и европейцам», – указал глава внешнеполитического ведомства.
Он отметил, что последствия возможного военного вмешательства Израиля могут выйти за пределы Сирии и затронуть другие страны региона. Анкара совместно с региональными союзниками информирует США и европейские государства о рисках такого сценария.
Ранее израильский удар по Сирии назвали проверкой альянса Турции и Саудовской Аравии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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