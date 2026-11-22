Трамп: США грозит банкротство из-за потолка госдолга
США могут столкнуться с банкротством, сообщил Fox News глава государства Дональд Трамп.
По его словам, это произойдет, если власти не решат проблему потолка госдолга. «Такого раньше никогда не происходило», — указал американский лидер. Он отметил, что установленный законом предел государственных заимствований необходимо полностью отменить и США вообще не должны иметь подобного ограничения.
Ранее стало известно, что госдолг США рискует достигнуть опасного для всего мира уровня, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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