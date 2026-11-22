По его словам, это произойдет, если власти не решат проблему потолка госдолга. «Такого раньше никогда не происходило», — указал американский лидер. Он отметил, что установленный законом предел государственных заимствований необходимо полностью отменить и США вообще не должны иметь подобного ограничения.

Ранее стало известно, что госдолг США рискует достигнуть опасного для всего мира уровня, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

