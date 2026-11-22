«Мой друг», — так глава США подписал совместную фотографию. Президент США также опубликовал ряд кадров со встречи в Шэньчжэне, в том числе совместные снимки с российским и китайским лидерами, а также встречу с Си Цзиньпином в аэропорту по прилете в КНР.

Фото с Си Цзиньпином, который встречал Трампа у трапа самолета, глава Белого дома подписал «Друзья».

Ранее Трамп назвал Россию, Китай и США самыми могущественными странами в мире, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

