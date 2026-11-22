Трамп опубликовал фото с Путины, назвав президента РФ другом
Американский лидер Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social снимок с президентом России Владимиром Путиным.
«Мой друг», — так глава США подписал совместную фотографию. Президент США также опубликовал ряд кадров со встречи в Шэньчжэне, в том числе совместные снимки с российским и китайским лидерами, а также встречу с Си Цзиньпином в аэропорту по прилете в КНР.
Фото с Си Цзиньпином, который встречал Трампа у трапа самолета, глава Белого дома подписал «Друзья».
Ранее Трамп назвал Россию, Китай и США самыми могущественными странами в мире, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Трамп: США грозит банкротство из-за потолка госдолга
- КСИР нанес удар по радарам систем Patriot ВС США в Бахрейне
- Трамп опубликовал фото с Путины, назвав президента РФ другом
- Роспотребнадзор запросил данные о вспышке неизвестного вируса в Казахстане
- СМИ: Финляндия пытается взыскать с РФ и «Газпрома» более 25 млрд евро
- СК: Похищенного 10-летнего мальчика спасли в Свердловской области
- «Ахмат» на выезде обыграл ЦСКА в матче 15-го тура РПЛ
- Рар: Берлинале, Бисмарк и Россия
- Губернатор Калининградской области объяснил причину срабатывания сигнала о БПЛА
- Минобороны: Силы ПВО за 12 часов сбили 47 БПЛА ВСУ