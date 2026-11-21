«В результате проведенных мероприятий злоумышленник ликвидирован, а малолетний спасен», - отметили в СК.

В Следственном комитете подчеркнули, что в настоящее время жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает, он находится в безопасности. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Как уточняет Telegram-канал 112, похититель был осужден на 10 лет по делу об убийстве и сбежал из колонии 13 ноября. Он сам вызвал полицию и требовал уполномоченного по правам человека для переговоров. При штурме его застрелили.

Ранее в Смоленске мужчина и его сожительница похитили 9-летнюю девочку и удерживали ее у себя в квартире почти трое суток, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».