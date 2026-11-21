СК: Похищенного 10-летнего мальчика спасли в Свердловской области
Правоохранительные органы спасли десятилетнего ребенка, которого неизвестный похитил и удерживал в заброшенном доме в селе Большие Брусяны Свердловской области. Об этом сообщает Следственный комитет РФ в своем «Максе».
«В результате проведенных мероприятий злоумышленник ликвидирован, а малолетний спасен», - отметили в СК.
В Следственном комитете подчеркнули, что в настоящее время жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает, он находится в безопасности. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Как уточняет Telegram-канал 112, похититель был осужден на 10 лет по делу об убийстве и сбежал из колонии 13 ноября. Он сам вызвал полицию и требовал уполномоченного по правам человека для переговоров. При штурме его застрелили.
Ранее в Смоленске мужчина и его сожительница похитили 9-летнюю девочку и удерживали ее у себя в квартире почти трое суток, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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